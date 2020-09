La Vastese non si ferma piÃ¹: cala il poker a Fabriano e si conferma al terzo posto

Ancora una vittoria per la Vastese che, nella 12ª giornata, batte 4-0 il Fabriano Cerreto e continua a restare in scia a Matelica e Vis Pesaro al terzo posto del girone F di serie D. Nelle ultime otto giornate Fiore e compagni hanno conquistato 7 vittorie ed un pareggio, con un ruolino di marcia invidiabile e che permette alla Vastese di viaggiare nelle zone alte della classifica con un entusiasmo che cresce di domenica in domenica. La Vastese incrementa anche il suo vantaggio nei confronti del Campobasso, sconfitto dall'Avezzano e ora a -4.

Al Mirco Aghetoni di Fabriano i biancorossi vanno in vantaggio al 21’ del primo tempo con Leonetti, bravo a superare l’estremo difensore marchigiano con un pallonetto dopo un assist di Nicola Fiore. Il Fabriano prova a reagire ma la difesa biancorossa è sempre ben compatta. Al 38’ occasione per la Vastese con Fiore che potrebbe approfittare di una disattenzione della retroguardia di casa ma alla fine Tafani riesce a sventare il pericolo.

Si torna in campo nella ripresa e, dopo pochi minuti, Leonetti si invola sulla sinistra e serve sul secondo palo Cristaldi che, in scivolata, manca per un soffio l’impatto con il pallone che avrebbe dato il raddoppio ai suoi. La sfida si infiamma con la Vastese che si getta in avanti alla ricerca del gol. Due episodi da moviola, uno per parte. All’11 Fiore entra in area sull’assist di Leonetti e cade giù dopo il contatto con il portiere di casa ma l’arbitro sanziona il capitano della Vastese punendolo per simulazione. Due minuti dopo il Fabriano va in gol con Tafani su calcio di punizione di Bambozzi ma il direttore di gara annulla per fuorigioco.

È ancora la squadra di mister Colavitto ad essere pericolosa in attacco. E, dopo due azioni pericolose in avanti, al 26’, un tiro di Bagaglini finisce in rete per il 2-0 biancorosso. Tre minuti dopo la Vastese fa il tris con Leonetti che approfitta degli spazi lasciati liberi dalla difesa di casa e, servito da Pizzutelli, colpisce di nuovo con un pallonetto per la sua personale doppietta. I padroni di casa tentano di accorciare ma l'azione offensiva portata all'area biancorossa viene fermata senza troppi affanni dagli ospiti. Alla mezz'ora doppio tentativo del Fabriano con Cicino e poi Sassaroli che però non hanno esito. La Vastese, con il risultato ormai in cassaforte, controlla il match e al 46' cala il poker con il calcio di rigore conquistato e realizzato da Bittaye.

E al triplice triplice fischio finale può esplodere la festa in campo e sugli spalti per la gioia dei tanti sostenitori arrivati a Fabriano da Vasto. Domenica prossima la Vastese proverà ad allungare ancora la sua striscia positiva nella sfida casalinga con il Castelfidardo.

Fabriano Cerreto - Vastese 0-4

(21’ Leonetti; 26’st Bagaglini; 29’ st Leonetti;46'st Bittaye [r])

Fabriano: Spitoni (14'st Monti,), Compagnucci (34'st Balducci,), Baldini (33'st Pellonara), Bambozzi, Tafani, Labriola, Girolamini, Zepponi (24'st Pero Nullo), Cicino, Berardi, Salsiccia (19'st Sassaroli). A disposizione: Lapi,Caporali, Rossi. Allenatore: Sauro Trillini

Vastese: Camerlengo, Iodice, De Chiara, De Feo (41'st Casciani), Amelio, Bagaglini, Stivaletta, Pizzutelli (35'st Lucciarini,), Cristaldi (16'st Bittaye), Fiore (28'st Napolitano), Leonetti (45'st Colitto). A disposizione: Coppola, Viscardi, Iarocci, Alberico. Allenatore: Gianluca Colavitto

Arbitro: Lovison di Padova (Pansardi di Bologna e Cappelli di Lugo di Romagna)

Ammoniti: Fiore, De Chiara

La 12ª giornata

Castelfidardo - San Marino 1-3

Campobasso - Avezzano 0-2

Fabriano Cerreto - Vastese 0-4

Francavilla - Matelica 1-2

L’Aquila - Recanatese 2-0

Nerostellati - Jesina 0-3

Olympia Agnonese - Pineto 1-1

San Nicolò - Monticelli 2-0

Sangiustese - Vis Pesaro 1-3

La classifica: 31 Matelica; 28 Vis Pesaro; 26 Vastese; 22 Campobasso; 20 L'Aquila, Avezzano; 19 Pineto; 18 Castelfidardo; 17 San Marino, Jesina; 16 Francavilla, Sangiustese; 13 San Nicolò; 11 Olympia Agnonese; 10 Recanatese; 7 Fabriano Cerreto; 6 Monticelli; 2 Nerostellati.