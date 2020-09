E sono sette. La Vasto Basket vince e continua a volare in testa alla classifica

Ancora prima. La BCC Ge.Vi. Vasto Basket infila contro il Basketball Teramo la settima vittoria consecutiva e resta da sola in testa alla classifica del campionato di serie C silver. E’ un momento d’oro per i biancorossi che crescono partita dopo partita e non hanno nessuna intenzione di cedere il passo. Nella sfida del PalaBCC i teramani del giovanissimo coach Vitelli hanno provato a dare filo da torcere ai padroni di casa ma, nei 40 minuti di gioco, è prevalsa la voglia di vincere dei padroni di casa che hanno chiuso sul 70-55.

La partita. La sfida parte su ritmi bassi con la Vasto Basket che riesce sin dalle prime battute a condurre anche se fatica a piazzare break importanti. Basso anche il punteggio con il primo quarto che si chiude con i padroni di casa avanti sul 16-10. Nel secondo quarto i biancorossi salgono sul vantaggio in doppia cifra, 21-11 messo a segno da Marino (oggi autore di 16 punti), poi provano ad incrementare con i canestri di Oluic (23-14), poi la tripla di Peric (26-17) e, qualche minuto più avanti, è Marino a mettere dentro la tripla del +14 (31-17). Ma i biancorossi sbagliano anche tanto, specie nell’ultimo passaggio, e il Teramo cerca di rimanere in scia anche se al riposo lungo Ierbs e compagni vanno negli spogliatoi con un confortante 35-23.

Si torna in campo e i vastesi, dopo aver subito un primo canestro ospite, salgono in cattedra. Apre le danze Dipierro dalla lunga distanza (38-26), poi Di Tizio conquista due rimbalzi in attacco e va a canestro (42-26), poi le triple ancora di Dipierro e Di Tizio che scavano un solco tra le due squadre. A 3 minuti dalla fine la Vasto Basket è avanti 48-26 e ha in mano la partita. Con Dipierro a tirare il fiato in panchina coach Gesmundo, che ha fatto entrare sul parquet tutti i giocatori a sua disposizione, affida le chiavi del gioco a Flocco e Marino e i biancorossi chiudono il terzo quarto sul 51-33. Nell’ultimo parziale i vastesi peccano di eccessiva sicurezza e così il Teramo, nei primi due minuti, piazza un parziale di 8-0 che li riporta al -10 (51-41). Così coach Gesmundo rimanda in capo Dipierro e poi chiama un timeout per scuotere i suoi. I primi punti biancorossi del quarto li mette a segno proprio Dipierro dalla lunetta ripotando la Vasto Basket sul +12. La squadra di casa riprende in mano la partita e da quel momento in poi controlla senza neanche troppi affanni lasciando agli ospiti lo spazio per qualche altro canestro ma trovando buone soluzioni dal campo come la tripla di Marino (59-43), i centri di Oluic (tornato oggi ai suoi 'soliti' 20 punti) o il caparbio canestro di Di Rosso. Alla sirena finale il tabellone segna 70-55 e la Vasto Basket può far festa e continuare a guardare tutti dall'alto.

Vasto Basket – Basketball Teramo 70-55

Vasto Basket: Bernardotto 0, Pace 7, Flocco 0, Dipierro 8, Marino 16, Di Tizio 10, Di Rosso 2, Ierbs 0, Oluic 20, Peluso 0, De Guglielmo 0, Peric 7. Coach: Gesmundo

Teramo: Scavongelli 0, De Sanctis 5, De Luca 8, Pecorale 3, Scarnecchia 6, Di Attilio 3, Piersanti 1, Valento 0, Di Francesco 16, Catenacci 5, Cantatore 8. Coach: Vitelli