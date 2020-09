"Cronisti di sport e la nutrizione nello sport", se ne parla al centro "Costa Verde"

Cronisti di sport e la nutrizione nello sport è il tema del workshop in programma venerdì 17 novembre (ore 10), a Montenero di Bisaccia, nel centro commerciale "Costa Verde".

L’incontro aperto al pubblico, organizzato da Conad Adriatico, prevede gli interventi di Anita Scarsella (medico nutrizionista) Gabriella Monaco (Marketing e Comunicazione Monaco Adv), Stefano Sgherri (allenatore San Salvo Calcio), Claudio Troiani, direttore Marketing Vendite di Conad Adriatico, e Rocco Coletti, giornalista del Centro. Si parlerà di sport in alcune delle sue sfaccettature, ad esempio di come viene seguito dai mass media e, soprattutto, di nutrizione: dell’alimentazione degli sportivi, professionisti o amatoriali che siano, e di come è cambiata nel corso degli anni. Nell’occasione, inoltre, saranno illustrate le iniziative messe in campo da Conad Adriatico sui temi dell’alimentazione e della scuola.