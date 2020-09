Wedding destinations, la Regione sceglie una struttura privata di Vasto

E' una struttura privata la wedding destination scelta dalla Regione Abruzzo per Vasto: è l'hotel-ristorante "Villa Vignola, in cui il matrimonio simbolico può essere celebrato anche sulla spiaggia", si legge in un comunicato stampa della Regione. L'iniziativa è stata presentata due giorni da dall'assessore regionale ai Parchi, Donato Di Matteo.

La destination wedding sta creando un dibattito tra gli imprenditori turistici, vista la richiesta, avanzata in una lettera all'amministrazione comunale dal consorzio Vivere Vasto Marina, di indicare per i matrimoni dei turisti stranieri due tratti della spiaggia più grande del litorale Vastese: il pontile e l'area antistante il Monumento alla Bagnante, due simboli di Vasto Marina. Una richiesta ribadita anche in questi giorni.