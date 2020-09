Il Mattioli e la chiesa di San Sisto: alla scoperta di un monumento sconosciuto alla cittÃ 

Un punto di vista molto definito ha guidato il Polo Liceale Mattioli nella partecipazione al concorso "La scuola adotta un monumento promosso dalla Fondazione Napoli Novantanove e dal Miur per l’anno 2016-2017: l’individuazione di un monumento sconosciuto alla città e abbandonato per favorirne l’eventuale recupero. Ne ha soprattutto valutata la prossimità all’Istituto. La conoscenza dell’area in cui la scuola è collocata è stata alla base della prospettiva geostorica dell’iniziativa didattica in rapporto alla tutela del bene culturale. La scelta della traccia archeologica della grancia medievale arabonese di San Sisto è risultata coerente con le condizioni metodologiche poste.

Dalle parole ai fatti: San Sisto [LEGGI]

Il documentario costituisce solo l’avvio di una pratica della tutela. Ma non ha mai dimenticato la relazione con le specificità didattiche dei singoli corsi afferenti all’istituzione: la testualità e la ricerca per gli allievi dello Scientifico; tecnologia e media per Scienze Applicate; la colonna sonora per il Musicale. La gestione condivisa delle diverse competenze ha assicurato la riuscita del prodotto finito. In sintesi qui è stato proposto descrittivamente il meccanismo dell’unità di apprendimento (UdA) prevista.

Il passato che vince [LEGGI]

Il Polo Liceale Mattioli di Vasto è ben lieto di aver conseguito il bel risultato con la Scuola Media Rossetti a dimostrazione del buon funzionamento delle istituzioni scolastiche locali. La presenza di due assessori comunali alla premiazione ha reso un buon servizio alle attività delle nostre scuole. Non possiamo che augurarci una significativa partecipazione alle iniziative da parte dell’Amministrazione e del Consiglio comunale.

Il gruppo di lavoro del Polo Liceale “Mattioli” per l’A.S. 2016-2017

Dirigente: Maria Grazia Angelini

Docenti: Luigi Murolo, Clotilde Muzii, Lucia La Palombara

Alunni: Giacomo Calvano, Chiara Lauditi, Dominik Miotla, Corrado Sambrotta, Michele Taraborrelli, Danilo Vicoli

Polo Liceale Mattioli Vasto