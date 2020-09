Difficile trasferta a L’Aquila per la MadoGas San Gabriele

Impegno in trasferta a L'Aquila per la MadoGas San Gabriele che, questa sera alle 18, scenderà in campo contro il Cus L'Aquila per la 5ª giornata del campionato di serie C. Le vastesi, che non vivono un buon momento, avendo rimediato quattro sconfitte e un solo successo, proveranno a fare risultato in casa di una formazione che, dopo tre vittorie di fila, la settimana scorsa è incappata nella prima sconfitta contro il Pineto.

"Sarà una sfida importante - ha detto coach Del Fra alla vigilia - su un campo ostico in cui mi auguro di trovare una squadra molto diversa, per atteggiamento e voglia, rispetto a quella vista domenica scorsa in casa contro la Dannunziana. Certo il momento nero non accenna a placarsi, vista la probabile indisponibilità del nostro libero titolare, Alice Bevilacqua, per un risentimento alla schiena, ma sono certo che la giovane Bolami sarà in grado di fare la sua parte. In questo momento chiedo alla squadra di stringere i denti e imparare a soffrire nei momenti di difficoltà, ci tornerà utile quando le sfide diventeranno decisive".