Torneranno in cittÃ  i contenitori per la raccolta di abiti usati

Dopo molto tempo torneranno disponibili in città i contenitori per la raccolta di indumenti usati. A renderlo noto è l'amministrazione comunale che, nei giorni scorsi, ha approvato una delibera di giunta affinchè si predispongano gli atti necessari a indire la gara d'appalto per "l’affidamento, tramite procedura di gara, del servizio di raccolta indumenti usati ed accessori di abbigliamento sul territorio comunale, in linea con il sistema integrato di gestione dei rifiuti basato sui conferimenti separati derivanti da raccolta differenziata".

Il servizio sarà "a costo zero per il Comune di Vasto e per gli utenti - spiega il vicesindaco e assessore alle politiche ambientali Paola Cianci -. Tale servizio sarà utile per abbattere la percentuale di rifiuti indifferenziati che viene conferita in discarica e di sostegno per le persone più bisognose del nostro territorio”.