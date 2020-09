Psicoterapia e Riabilitazione in EtÃ  Evolutiva, incontro alla scuola Madonna dell’Asilo

L’11 Novembre alle 15:30 si terrà presso il Teatro Figlie della Croce un convegno formativo sul tema: Psicoterapia e Riabilitazione in Età Evolutiva: Promozione della salute, diagnosi precoce nei disturbi del neurosviluppo, personalità adolescenziali. Apriranno il convegno Massimiliano Melchiorre, Presidente della Scuola Madonna dell’Asilo, e Anna Bosco, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Vasto. Il convegno, partendo dal definire la differenza tra difficoltà e disturbo in età evolutiva, per poi illustrarne le diverse tipologie, il decorso e la diagnosi, si propone di discutere quelli che possono essere validi strumenti di diagnosi e di intervento oltre che di riabilitazione, anche in virtù di un necessario coinvolgimento dei diversi agenti educativi (famiglia, scuola e servizi) per un decorso positivo ed una crescita sana e armonica. Si mostrerà l’importanza di un intervento specialistico riabilitativo e di tipo clinico, poiché, quelli che sono riconosciuti come disturbi dell’età evolutiva non possono essere gestiti unicamente della scuola con interventi di potenziamento didattico.



La psicodiagnosi, come strumento di “valutazione” psicologica e psicopatologica del bambino/ragazzo, e la psicoterapia individuale sugli aspetti emotivi, come sostegno psicologico con l’obiettivo di aiutare il ragazzo ad individuare le risorse e le strategie adeguate per affrontare le sue difficoltà, saranno i punti cardine, insieme ad un intervento didattico che tenga conto delle diverse difficoltà del ragazzo e che mantenga un filo comune tra istituzione scolastica e famiglia.

I relatori dell'incontro saranno Sandra Di Gregorio, Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo I di Vasto, Massimiliano Petrillo, psicologo e psicoterapeuta e Luigi Gileno, psicologo e psicoterapeuta.



Il convegno è rivolto a tutti gli interessati al tema dei disturbi dell’età evolutiva, dedicato a docenti, esperti del settore e genitori. La partecipazione è libera e aperta a tutti.

Per ulteriori informazioni: 335483196