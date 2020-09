Comune: agli inizi del 2018 la potatura di 1200 alberi in 20 strade

La Giunta comunale di Vasto ha approvato il progetto di potatura delle alberature del territorio cittadino per l’anno 2018. L’inizio dei lavori è previsto per i primi mesi del 2018. La stima dei costi da sostenere per effettuare il servizio ammonta a 173mila 301 euro e 9 centesimi, Iva esclusa. L’intervento, pianificato dal Settore Servizi e Manutenzione, riguarda 20 arterie cittadine, per un totale di 1225 tra alberi medi, grandi e piccoli.

Prosegue il lavoro iniziato nel corrente anno per intervenire su tutto il territorio comunale operazione necessaria per scongiurare la pericolosità degli alberi di alto fusto, in particolare nelle trafficate arterie e di quelli posti sui marciapiedi dove insistono abitazioni e attività commerciali.

“Questo è un lavoro – ha dichiarato l’assessore Luigi Marcello con delega ai Servizi Manutentivi - che rientra in un programma di manutenzione del verde pubblico iniziato con una prima tranche nell’anno 2017 e che ha interessato 1120 alberi ed il cui completamento è previsto entro il mese di dicembre. Nel corso del prossimo esercizio sarà predisposto il Piano operativo per il 2019 e gli anni successivi”.

Lavori in via Incoronata - Da qualche giorno sono in corso in Via Incoronata nella zona tra la Scuola dell’Infanzia ed il Convento dei Frati Cappuccini dei lavori, che riguardano la realizzazione di due attraversamenti pedonali con annessa segnaletica stradale.

“E’ prevista inoltre - ha dichiarato il sindaco di Vasto Francesco Menna - l’installazione di due pali di pubblica illuminazione per garantire una migliore visibilità degli attraversamenti. Interventi necessari al fine di garantire la sicurezza dei pedoni, che attraversano la carreggiata all’entrata ed all’uscita delle scuole”.

Per attenuare il problema dei recenti allagamenti della corsia, considerata che la rete di acque bianche è a brevissima distanza, è stata inoltre valutata l’opportunità di realizzare due griglie, nella stessa zona, per un miglior deflusso delle acque piovane. L’importo complessivo dei lavori, realizzati dagli uffici del Settore Servizi e Manutenzione, è di Euro 28.975,42 Iva esclusa.

A seguito di regolare bando di gara, con procedura negoziata sul MePA (Mercato elettronico Pubblica Amministrazione), i lavori sono stati affidati alla ditta General Constructions srl di Vasto che ha presentato l’offerta più vantaggiosa.

“Con questo intervento l’amministrazione comunale - ha concluso l’assessore Luigi Marcello con delega ai Servizi Manutentivi - ha dimostrato di porre attenzione alle sollecitazioni dei residenti del popoloso quartiere e di aver realizzato quanto necessario per una maggiore sicurezza in prossimità dell’edificio scolastico”.