Sfondano il finestrino di unâ€™auto parcheggiata per rubare uno zaino

È un episodio che lascia amarezza e rabbia quello capitato ieri sera a L.C., cittadina vastese, vittima di un furto a Vasto Marina. La donna aveva lasciato la sua vettura, una Mercedes GLA, parcheggiata nell'area di sosta nei pressi del momumento alla Bagnante e si è allontanata per una passeggiata. "Quando sono tornata - racconta - ho trovato il vetro posteriore dell'auto in frantumi. Hanno rubato uno zaino che era nel portabagagli in cui c'erano dei documenti e le carte di credito".

La donna ha reso noto questo episodio "per chiedere a chiunque abbia visto qualcosa di contattarvi qualora in possesso di informazioni a riguardo". Inoltre il suo messaggio è per riferire di un episodio avvenuto in quella zona della Marina così da mettere in guardia altre persone che dovessero trovarsi a parcheggiare l'auto in quel punto affinchè facciano attenzione visto quello che è accaduto a lei.