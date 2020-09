Futsal Vasto: torna alla vittoria lâ€™under 21, sconfitti gli Allievi

Nel fine settimana appuntamenti in campo per le formazioni giovanili del Futsal Vasto che hanno dato esiti differenti. Sconfitta in trasferta per la formazione Allievi mentre i ragazzi dell'under 21 hanno conquistato la seconda vittoria stagionale

Campionato Allievi | Vigor Lanciano - Futsal Vasto 8-1

Sconfitta in trasferta per i baby di mister Porfirio nella 4a giornata di campionato al Palasport di Rocca San Giovanni contro la Vigor Lanciano di mister Cinalli. Al pronti-via c'è stato subito un gravissimo infortunio per il capitano dei vastesi, Silvio Saraceni, che ha rimediato la lussazione della rotula con conseguente trasporto all'ospedale di Lanciano per gli accertamenti e le cure ortopediche per riportare la rotula in sede.

Il primo tempo si chiude sul 4-1 con la rete biancorossa di Mattia Di Santo. Nella ripresa i frentani dilagano e chiudono sull'8-1. Dai compagni e dai tecnici del Futsal Vasto arriva anche il messaggio di pronta guarigione per capitan Saraceni, con l'auspicio di rivederlo presto in campo.

Campionato Under 21 | Futsal Vasto -Free Time L'Aquila 7-6

In una partita ricca di gol l'under 21 del Futsal Vasto, pur non disputando una partita perfetta, riesce ad essere concreta e conquistare una vittoria preziosa che la porta a quota 6 in classifica.

Nel primo tempo i vastesi vanno in vantaggio due volte ma poi lasciano spazio agli aquilani che si portano sul 4-2. C'è subito la rimonta dei ragazzi i mister Giacomucci che riescono a pareggiare i conti andando al riposo sul 4-4. Nella ripresa le due squadre in campo non si risparmiamo, vastesi avanti due volte e ripresi altrettante volte. Nel finale, però, c'è il guizzo dei biancorossi che siglano il 7-6 con L'Aquila che termina la partita in inferiorità numerica per l'espulsione del portiere. Per il Futsal Vasto mettono la firma Izzotti, Piccirilli, Grosso, Lazetera (2 gol), Falorio e Maddalena.