Veleggiata di Halloween, per il terzo anno la â€™sfidaâ€™ in mare tra balche dâ€™altura

Per il terzo anno l'associazione sportiva Invelaconoi ha organizzato la Veleggiata di Halloween, regata riservata a barche d'altura, per vivere una giornata di fine ottobre sfidandosi in mare a colpi di virate e strambate. Domenica scorsa una bella giornata di sole, con un gradevole levante-scirocco, ha accolto i dodici equipaggi arrivati al porto turistico Marina Sveva da Vasto e Termoli, oltre a quelli che fanno base a Montenero di Bisaccia.

Le imbarcazioni hanno regatato nel golfo di Vasto potendo ammirare anche un bel panorama grazie alla giornata quasi limpida. E, al ritorno a Marina Sveva, buffet e premiazioni hanno concluso la giornata.

La "Coppa del Presidente" del sodalizio organizzatore Mario Miconi è andata al Circolo Nautico di Vasto, presente con una nutrita rappresentanza. "A consuntivo dell'evento - commentano gli organizzatori - vogliamo ringraziare la Guardia Costiera di Vasto per il supporto ricevuto. Un grazie speciale al Marina Sveva per la splendida accoglienza e i servizi offerti e agli sponsor per il sostegno ricevuto. E poi un grandissimo grazie agli equipaggi di Vasto, Termoli e Marina Sveva che hanno partecipato".