Vegetazione e rifiuti plastici in fiamme alle porte di San Salvo

Una grande e densa nube nera si è sprigionata intorno alle 17 alle porte di San Salvo. A provocarla un incendio scoppiato nei pressi di alcuni campi coltivati che ha interessato vegetazione e molto probabilmente rifiuti plastici. Le fiamme si sono sviluppate all'altezza della rotonda di accesso alla città (nel vallone "Trincerone"), nei pressi di Cosmo Gomme.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per regolare il traffico a causa della scarsa visibilità, i carabinieri e i vigili del fuoco di Vasto che stanno domando le fiamme. La zona è interessata da abbandono di rifiuti, non è escluso che le fiamme siano state appiccate come in altri casi per bruciare proprio gli scarti presenti: una pratica assurda e dalle conseguenze negative per la salute umana.