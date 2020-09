Una vita di passione per la musica. Peppino Forte presenta ...extra Forte

Ha iniziato a suonare da ragazzo, in quelle cantine che negli anni ’60 sono state fucina di giovani di talento e band che hanno segnato un’epoca musicale e quelle successive. E la sua passione per la musica l’ha coltivata nel tempo, diventando sempre più bravo, studiando e imparando a conoscere e suonare davvero tanti strumenti. Dal suonare a creare propri brani il passo è stato breve, con gli strumenti tecnologici che nel corso degli anni sono diventati preziosi alleati per fissare le idee e dar loro forma e vita.

La passione di una vita di Peppino Forte oggi è diventata un cd che raccoglie la sua musica, quella nata con l’inseparabile chitarra e che si è poi arricchita strada facendo anche grazie alla collaborazione di musicisti d’eccellenza. Extra Forte è un titolo che racchiude in sé tante cose, compresa una dedica al papà “il vero forte di casa” e che unisce 13 brani dalle atmosfere differenti ma con le sei corde come unico filo conduttore. Da qualche giorno questo primo lavoro da ‘autore’ di Peppino Forte si “sta facendo ascoltare” e scoprire. Con lui, autore e interprete, ci sono gli amici di una vita Gianni Oliva ed Elio Longo, la chitarra di Nicola Oliva, il piano di Marco Bassi, il violino di Domenico Mancini e il sassofono di Pio Tornese. Brani strumentali che Peppino Forte ha voluto fissare, per la prima volta con un suo progetto, su un cd.