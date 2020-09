Buona la prima per "Manus Dei", questa sera si replica

Buona la prima per Manus Dei, il musical dedicato alla vita di Padre Pio portato in scena dalla compagnia teatrale di Lu Vrascire. Pubblico numerosono per lo spettacolo di ieri sera sul palco dell'auditorium della parrocchia San Paolo.

Questa sera si replica nella stessa location alle ore 19: in scena andrà la vita di uno dei santi più amati dei nostri tempo partendo dalla sua infanza per arrivare alle stigmate e alla realizzazione della Casa Sollievo della sofferenza. Il costo del biglietto è di 5 euro e parte dell'incasso sarà devoluto in beneficenza: i tagliandi sono prenotabili al numero 3205527063 o presso la Chiesa San Paolo Apostolo.