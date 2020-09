La Vastese torna in campo, allâ€™Aragona arriva lâ€™Agnonese di Pino Di Meo

La Vastese è già pronta per tornare in campo per l'11ª giornata del campionato di serie D. Nel turno infrasettimanale in casa della Sangiustese i biancorossi hanno interrotto la loro serie di vittorie consecutive ma hanno comunque allungato la striscia di risultati utili mantenendosi nelle zone alte della classifica del girone F. E domani, all'Aragona, vorranno aggiungere ancora una pagina importante alla storia di questo campionato. Non sarà una missione semplice perchè Fiore e compagni si troveranno un'Olympia Agnonese rinvigorita dalla cura Di Meo. Il tecnico pugliese tornerà all'Aragona da ex come gli era già successo nella scorsa stagione quando era sulla panchina del San Marino. Dalla sua avrà l'entusiasmo di un gruppo che, dopo un avvio difficile, si è preso le sue soddisfazione.

Ma altrettante motivazioni le avranno i biancorossi che, dopo 10 giornate ad alta intensità, non hanno voglia di mollare la presa per mantenersi a stretto contatto con Matelica e Vis Pesaro. Dopo la rifinitura del sabato mattina mister Colavitto sceglierà gli undici titolari da mandare in campo contro i molisani. Calcio d'inizio alle ore 14.30 con la sfida che sarà diretta da Andrea Ancora di Roma.

L’11ª giornata

Avezzano - L’Aquila

Jesina - Fabriano Cerreto

Matelica - Castelfidardo

Monticelli - Sangiustese

Pineto - Francavilla

Recanatese - San Nicolò

San Marino - Campobasso

Vastese - Olympia Agnonese | Domenica 5 novembre ore 14.30

Vis Pesaro - Nerostellati

La classifica: 25 Matelica; 22 Vis Pesaro; 20 Vastese; 19 Campbasso; 18 Castelfidardo; 16 Francavilla, L’Aquila, Avezzano; 15 Pineto, Sangiustese; 14 San Marino; 13 Jesina; 10 Olympia Agnonese, Recanatese; 7 San Nicolò; 6 Fabriano; 5 Monticelli; 2 Nerostellati