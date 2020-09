Vasto Basket, coach Gesmundo: "Dobbiamo restare umili e continuare a lavorare tanto"

"Dobbiamo restare molto umili e con i piedi ben piantati a terra". Coach Giovanni Gesmundo indica la via che la sua BCC Ge.Vi. Vasto Basket deve percorrere per continuare ad essere protagonista nel campionato di serie C silver. Da due settimane i biancorossi sono al comando del campionato, nel turno infrasettimanale a Chieti hanno disputato una prova di forza andando a vincere contro una delle formazioni più forti del girone. E domenica al PalaBCC arriverà un'Airino Termoli in crescita e desideroso di far bene anche nel derby abruzzese-molisano.

Il primato in classifica dopo sei giornate, su cui in pochi avrebbero scommesso durante la preparazione, regala sorrisi ai biancorossi ma Gesmundo non molla la presa. "È vero, siamo in un buon momento ma sappiamo bene che siamo una squadra che deve lavorare tanto e guadagnarsi ogni centimetro".

E lo ha detto anche ai suoi giocatori alla ripresa degli allenamenti dopo una mattina per smaltire le fatiche post Chieti, sottolineando gli errori di una partita in cui, dopo aver condotto per tutta la gara e essere arrivati al +15, si è rischiato di sciupare tutto. Ecco quindi che serve lavorare tanto e restare concentrati per continuare a viaggiare nelle zone di alta classifica così da entusiasmare gli appassionati della palla a spicchi, sempre più numerosi sugli spalti dell'impianto di via dei Conti Ricci.

La 7ª giornata

Bk Teramo - Pescara Bk

Olimpia Mosciano - Nuovo Bk Aquilano

Pallacanestro Silvi - Teramo a Spicchi

Nova Bk Campli - Magic Bk Chieti

Torre Spes - Nuovo Pineto Bk

Vasto Basket - Airino Termoli | Domenica 5 novembre - ore 18 - PalaBCC

La classifica: 10 Vasto Basket, Teramo a Spicchi; 8 Magic Bk Chieti, Pall. Silvi; 6 Nuovo Pineto Bk, Olimpia Mosciano, Nuovo Bk Aquilano, Airino Termoli; 4 Torre Spes, Pescara Bk, Nova Bk Campli, Bk Teramo.