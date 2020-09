Diga di Chiauci incompleta da 20 anni, Castaldi interroga il ministro Delrio

E' finita sul tavolo del ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, la vicenda della grande opera incompiuta della crisi idrica del Vastese e del Molise: la diga di Chiauci.

In un'interrogazione (https://www.facebook.com/CastaldiM5SSenato/videos/1491662550924739/) il senatore di Vasto, Gianluca Castaldi (Movimento 5 Stelle) ha chiesto al componente del Governo Gentiloni "di formulare un cronoprogramma certo e definitivo per i lavori indispensabili al completamento della diga di Chiauci e di interrompere questo ciclo vizioso di infiniti rinvii. Ferma restando la competenza dell’Anac (Autorità nazionale anti corruzione) e della Corte dei Conti ho anche chiesto al Ministro Delrio se non ritenga necessario un costante monitoraggio sull’Ente gestore, il Consorzio di Bonifica Sud-Vasto, relativamente all'emanazione e attuazione dei futuri bandi di gara, sulla gestione dei lavori, sulla trasparenza delle informazioni".

"La diga di Chiauci - ricorda il parlamentare pentastellato - è una struttura situata in Molise, ma a servizio anche e

soprattutto dell'Abruzzo, con funzioni irrigue, potabili e industriali. Da venti anni si aspetta di vederla completata e pienamente in funzione. Il serbatoio artificiale è stato terminato nel 1997, ma siamo ancora nella fase dei primi invasi sperimentali: mancano alcuni lavori di completamento fondamentali e, come spesso accade in Italia, la nostra classe politica ha trasformato la diga di Chiauci in una palude di rinvii, decisioni contraddittorie e ostacoli burocratici.



Prima il governo trasferisce 7,5 milioni di euro al Consorzio di bonifica per far partire il cantiere, l'anno successivo lo stesso governo ci ripensa e trasferisce quei soldi altrove. Passano 5 anni e 7,5 milioni non bastano più, ora ne servono 25. Il Cipe (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) dice a tutti di stare tranquilli, ci pensa lui a metterci i fondi. Tutto risolto? Macché: la Corte dei Conti blocca tutto, perché la delibera del Cipe manca dei pareri dei competenti organi tecnici, e quindi dei 25 milioni del Cipe ben 13 andrebbero a opere che è impossibile avviare.



La prima fase dei lavori con inaugurazione è stata fatta il 4 aprile 2011. Allora l'invaso della diga arrivava a 4 milioni e mezzo di metri cubi, cioè un terzo della capienza massima. Ma per poterla riempire tutta – dice Castaldi - si sarebbe dovuto aspettare maggio 2013. E stiamo ancora aspettando.



Il Senatore vastese ha interrogato il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, chiedendogli conto della situazione di questa incompiuta epocale. Ad agosto 2017, la diga di Chiauci resta vuota a causa della tremenda siccità che ha colpito l'Italia e a settembre si torna a parlare di interventi di potenziamento, adeguamenti, completamento dei lavori: stavolta ci dicono che sarà tutto pronto entro sei mesi".