Pendenza fa felice il Cupello, il San Salvo ancora in fondo al tunnel

Un punto in più per la salvezza, un'altra pesante sconfitta e classifica ferma. Sono gli animi contrapposti delle due squadre del Vastese impegnate nel campionato d'Eccellenza.

A mettere nel forziere un altro punticino importante nel cammino futuro è il Cupello che in casa col Capistrello non avrebbe demeritato la vittoria. Protagonista della giornata ancora Pendenza, dopo la doppietta di domenica scorsa, che porta per due volte in vantaggio i rossoblù. La formazione di mister Carlucci viene però raggiunta da un'altra doppietta, quella di Mercogliano. 2 a 2 il finale. A quota 12 il Cupello conserva un punto di vantaggio sulla zona play out.

Non è invece cambiata la rotta in casa San Salvo. Pesante la sconfitta odierna in trasferta contro l'Alba Adriatica: 4 a 0. Due gol per tempo e nuovo ko che condanna i sansalvesi a un'altra settimana da ultimi in classifica. A un punto di distanza c'è il Miglianico, ma la quota salvezza si sta alzando con il River Chieti e l'Amitermina a +3 e il Montorio a +4.

I biancazzurri sono chiamati all'inversione di tendenza, ma domenica prossima il compito sembra proibitivo: al "Bucci" arriverà la capolista Real Giulianova, mentre tra due domeniche ci sarà la trasferta contro il lanciato Spoltore.

Nel prossimo turno trasferta difficile anche per il Cupello che andrà a Chieti, ma i rossoblù non sono nuovi ai ribaltamenti di pronostici sfavorevoli.

L'11ª GIORNATA

Alba Adriatica - San Salvo 4-0

Cupello - Capistrello 2-2

Montorio - Miglianico 4-2

Paterno - Renato Curi Angolana 4-1

Real Giulianova - Martinsicuro 3-0

River Chieti - Spoltore 0-2

Sambuceto - Amiternina 1-0

Torrese - Penne 2-0

Acquaesapone - Chieti 0-1

LA CLASSIFICA

Real Giulianova 26



Sambuceto 22

Paterno 21

Chieti 20

Spoltore 19



Renato Curi Angolana 18

Torrese 17

Capistrello 16

Martinsicuro 15

Alba Adriatica 14

Acquaesapone 13

Penne 12

Cupello 12



Montorio 11

Amiternina 10

River Chieti 10

Miglianico 7



San Salvo 6

IL PROSSIMO TURNO

Amiternina - Paterno

Capistrello - Montorio

Chieti - Cupello

Martinsicuro - Acquaesapone

Miglianico - Torrese

Penne - Sambuceto

Renato Curi Angolana - River Chieti

San Salvo - Real Giulianova

Spoltore - Alba Adriatica