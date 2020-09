La Vastese pareggia 1-1 in casa della Sangiustese

Continua la striscia di risultati positivi della Vastese nel girone F del campionato di serie D anche se, nel turno infrasettimanale in casa della Sangiustese, si interrompe la serie di cinque vittorie consecutivi. A Monte San Giusto i biancorossi vanno in vantaggio all'11' del primo tempo con Leonetti servito da Fiore. Poi, a 4 minuti dal termine della prima frazione, c'è il pareggio della squadra di casa con Scognamiglio.

Nella ripresa i biancorossi provano a far loro l'intera posta in palio ma la difesa di casa regge bene e al triplice fischio finale il risultato è ancora di 1-1. Un punto guadagnato in classifica con la Vis Pesaro che supera nuovamente la squadra di mister Colavitto, ora al secondo posto. Domenica Fiore e compagni torneranno in campo all'Aragona dove arriverà un'Olympia Agnonese galvanizzata dalla vittoria ottenuta oggi contro il San Marino.

Sangiustese - Vastese 1-1

(11’ Leonetti, 41’ Scognamiglio)

Sangiustese: Chiodini, Marfella, De Reggi, Scognamiglio, Enow, Patrizi, Laringe, Proesmans, Cheddira (25'st Tacini), Moretti (7'st Calamita), Moccia (11'st Cesca). Panchina: Schiavoni, Pagliarini, Santagata, Porfiri, Laurenti, Argiolas. Allenatore: Senigagliesi

Vastese: Camerlengo, Iarocci, De Chiara, De Feo, Amelio, Viscardi, Stivaletta, Pizzutelli, Cristaldi (25'st Bagaglini), Fiore (16'st Bittaye), Leonetti. Panchina: Coppola, Lombardo, Casciani, Lucciarini, Napolitano, Colitto, Alberico. Allenatore: Colavitto

Arbitro: Villa di Rimini (Mastrosimone di Rimini e Bertozzi di Cesena)

La 10ª giornata

Castelfidardo - Recanatese 1-1

Campobasso - L’Aquila 0-0

Fabriano Cerreto - Matelica 0-3

Francavilla - Avezzano 1-1

Monticelli - Jesina 0-0

Nerostellati - Pineto 0-3

Olympia Agnonese - San Marino 1-0

San Nicolò - Vie Pesaro 0-1

Sangiustese - Vastese 1-1

La classifica: 25 Matelica; 22 Vis Pesaro; 20 Vastese; 19 Campbasso; 18 Castelfidardo; 16 Francavilla, L’Aquila, Avezzano; 15 Pineto, Sangiustese; 14 San Marino; 13 Jesina; 10 Olympia Agnonese, Recanatese; 7 San Nicolò; 6 Fabriano; 5 Monticelli; 2 Nerostellati