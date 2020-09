Commemorazione dei defunti, al cimitero la messa presieduta da monsignor Forte

Mercoledì 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti, sarà l'arcivescovo di Chieti-Vasto, Bruno Forte, a presiedere la solenne concelebrazione eucaristica che si terrà nel cimitero di Vasto. Come da tradizione l'arcivescovo e i sacerdoti della città si ritroveranno nel piazzale del cimitero, nei pressi dell'ingresso di via dei Conti Ricci, alle 15, per una messa in ricordo di tutti i defunti della città. Ad animare la celebrazione saranno i giovani dell'Oratorio salesiano di Vasto.

Nei giorni di festa il cimitero sarà aperto con orario continuato. Oggi, 1° novembre, dalle 7 alle 19. Domani, 2 novembre, dalle 7 alle 18.