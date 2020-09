Tre associazioni unite: 10 quintali di viveri per i bisognosi

Sabato 28 ottobre 2017 sarà una giornata da ricordare positivamente per la Comunità CEC Papa Giovanni XXIII “Santi Pietro e Paolo” di San Lorenzo. Con la raccolta alimentare, organizzata da tre associazioni di volontariato del territorio: Ricoclaun, Il Buco nel Tetto e i Vigili del Fuoco in Congedo, presso il Centro Commerciale Conad Superstore di Vasto, sono stati raccolti 10 quintali di viveri, tra latte, zucchero, caffè, pasta, riso, tonno, legumi, detersivi perla casa e per la persona.

Franco Di Nucci, responsabile della Comunità Cec dice: “ È difficile spiegare cosa abbiamo provato davanti alla dimostrazione di solidarietà, amicizia, rispetto che c'è stata verso noi durante la raccolta alimentare. Ci siamo commossi, ci siamo sentiti disarmati, accolti, aiutati. Noi ch eabbiamo avuto paura di vivere, noi che abbiamo avuto paura di amare, noi cheabbiamo avuto paura di essere, noi che ci siamo sempre difesi.....attaccando. Grazie. Una piccola parola che non può assolutamente spiegare i doni che ciavete fatto. Grazie, che non può minimamente esprimere ciò che vorremmo dirvi. Grazie alla Direttrice del Conad Superstore Anna Boleto, per la grande disponibilità e accoglienza, Grazie alle associazioni: Ricoclaun, il Buco nel Tetto, e i Vigili del fuoco incongedo che hanno organizzato la giornata e che in questi ultimi mesi ci sonomolto vicini. Grazie a tutti coloro che hanno donato con il cuore. Grazie perché percepiamo sempre più forte la presenza affettuosa della città. Grazie perché davanti a voi ci vergogniamo di ciò che siamo stati. Grazie perché davanti a voi capiamo ciò che vogliamo essere.....Grazie!”

Rosaria Spagnuolo, Luciana Salvatorelli e Antonio Ottaviano, presidenti delle tre associazioni che hanno organizzato la raccolta alimentare, esprimono grande soddisfazione. Questa giornata è stata un’esperienza straordinaria. Donareil bene in modo sinergico per fare del bene, crea e diffonde gioia.

La sintonia e grande collaborazione tra le treassociazioni porterà ovviamente a nuovi progetti di solidarietà.

Rosaria Spagnuolo - presidente Ricoclaun

Luciana Salvatorelli - presidente Il Buco nel Tetto

Antonio Ottaviano - presidente Vigili del Fuoco in Congedo