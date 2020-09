Prima vittoria per gli Allievi del Futsal Vasto, sconfitta l’under 21

Nel fine settimana sono scese in campo le due formazioni giovanili del Futsal Vasto impegnate nei campionati regionali di categoria. Sorrisi in casa biancorossa per i primi tre punti conqusitati in classifica grazie alla vittoria contro il Roccaspinalveti. Ancora una sconfitta, invece, per l'under 21.

Campionato Allievi | Futsal Vasto - Roccaspinalveti 7-3

Nella terza uscita stagionale i ragazzi di mister Giampaolo Porfirio riescono a conquistare la loro prima vittoria in campionato. Sono bravi i baby biancorossi, che giocano sul campo di casa della Promo Tennis, a chiudere la partita già nel primo tempo con un perentorio 4-0. Nella ripresa gli ospiti provano a rientrare in partita e riescono ad accorciare le distanze ma i vastesi sono attenti, anche grazie alla buona prova del portiere Federigo Menna, e pronti a colpire di rimessa tenendo gli avversari a distanza. Al triplice fischio dell'aribtro può far festa il Futsal Vasto che chiude sul 7-3. Per i biancorossi vanno a referto Alessio Grosso e Marco Lombardi, con una tripletta a testa, e Alessandro Vitelli.



Campionato under 21 | Silvi - Futsal Vasto 7-0

Pesante sconfitta, anche se il risultato finale è oltremodo punitivo, per i giovani biancorossi allenati da mister Giacomucci. Sul campo del Silvi il Futsal Vasto non riesce quasi mai ad entrare in partita, chiude il primo tempo sotto per 3-0 e anche nella ripresa non riesce a dare sostanza alla propria prestazione. Sugli scudi il bravo portiere di casa che, grazie ad una prestazione di livello, impedisce alla squadra biancorossa di andare a segno. Nel secondo tempo il Silvi riesce anche ad incrementare il punteggio fino al 7-0 con cui si chiude la partita. Per il Futsal Vasto una sfida da dimenticare al più presto per tornare presto alla vittoria.