Menna: "Tre imprese si sono offerte di riqualificare il pontile"

Sono tre le imprese che si sono offerte di rimettere a nuovo il pontile di Vasto Marina. Lo annuncia in Consiglio comunale il sindaco di Vasto, Francesco Menna, rispondendo all'interrogazione presentata da Dina Carinci e Marco Gallo, consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle.

“Un intervento importante di riqualificazione - afferma il primo cittadino - rivolto ad una infrastruttura fortemente caratteristica del centro turistico della nostra città.

Fin dal nostro insediamento abbiamo posto questo intervento tra gli obiettivi prioritari per Vasto Marina, insieme al raddoppio ed alla contestuale illuminazione della pista ciclabile che, ormai, è un’infrastruttura vitale per la piena fruibilità dell’intero tratto di costa da parte di residenti e turisti”.

La Giunta Comunale, con delibera numero 183 dell’11 m aggio 2017, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto dal servizio Lavori Pubblici, il cui importo complessivo stimato è di 98mila 500 euro, consistente principalmente nel rifacimento della pavimentazione e nel ripristino delle superfici degradate.

Per la modalità di finanziamento dell’opera - ha aggiunto il sindaco - mi sembra giusto chiarire che la procedura prevista è quella dei contratti di sponsorizzazione. Si tratta di uno strumento di finanziamento, dunque, pienamente in linea con il più recente dettato normativo che costituisce una modalità quanto mai utile per consentire agli Enti locali di garantire i servizi alla cittadinanza, soprattutto in considerazione della progressiva riduzione di risorse economiche a cui sono stati sottoposti in questi ultimi anni. Vorrei ringraziare - ha concluso Menna - i tre operatori economici che hanno aderito a questa procedura. Si tratta di un’iniziativa meritoria che si rivolge alla libera volontà delle ditte e che quest’amministrazione intende favorire”.