La Vastese di scena a Monte San Giusto per allungare la serie di vittorie

Torna subito in campo la serie D che domani, mercoledì 1° novembre, affronterà la 10ª giornata. Sarà una Vastese con una grande carica di entusiasmo quella che affronterà in trasferta la Sangiustese e che cercherà di conquistare la sesta vittoria consecutiva così da consolidare il secondo posto in classifica nel girone F. Nelle ultime due uscite casalinghe la Sangiustese ha rimediato due sconfitte, contro Avezzano e Matelica, ed è un fattore che la Vastese, capace di una grande prestazione esterna due turni fa a Pesaro, dovrà tenere ben in considerazione.

Seppur si trattasse della sfida con i Nerostellati ultimi in classifica, domenica i biancorossi sono stati pressochè impeccabili. Hanno trovato quattro reti, due del difensore Viscardi, e hanno mantenuto inviolata la porta difesa da Camerlengo. Una prestazione di sostanza che, con i 3 punti conquistati in classifica, ha portato l'ennesima iniezione di fiducia in un mese di ottobre da imbattuti in campionato.

La Vastese ha la ghiotta occasione di poter allungare la striscia positiva anche perchè, dopo la sfida nelle Marche, domenica all'Aragona arriverà l'Olympia Agnonese che non sta vivendo di certo uno dei suoi momenti migliori. Mister Colavitto si gode il buon momento e continua a predicare calma, ben consapevole delle insidie che questo campionato può nascondere dietro ad ogni angolo.

Domani a Monte San Giusto si scende in campo alle 14.30 con la sfida diretta da William Villa di Rimini.

La 10ª giornata

Castelfidardo - Recanatese

Campobasso - L’Aquila

Fabriano Cerreto - Matelica

Francavilla - Avezzano

Monticelli - Jesina

Nerostellati - Pineto

Olympia Agnonese - San Marino

San Nicolò - Vie Pesaro

Sangiustese - Vastese

La classifica: 22 Matelica; 19 Vastese, Vis Pesaro; 18 Campobasso; 17 Casltefidardo; 15 Francavilla, L’Aquila, Avezzano; 14 San Marino, Sangiustese; 12 Pineto, Jesina; 9 Recanatese; 7 Olympia Agnonese, San Nicolò; 6 Fabriano Cerreto; 4 Monticelli; 2 Nerostellati.