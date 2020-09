Don Gianni lascia per motivi di salute: a San Marco arriva don Nicola

Dal 1 dicembre 2017 don Gianni Carozza lascerà la guida della Comunità di San Marco Evangelista. Al suo posto subentrerà come parroco don Nicola Fioriti, anche lui originario di Tornareccio.

La notizia è stata data ai fedeli dallo stesso don Gianni al termine della Santa Messa domenicale di ieri sera, concelebrata con i sacerdoti don Camillo, don Mario e don Arul, attualmente vicario collaboratore.

“Motivi di salute – ha precisato don Gianni – mi hanno indotto a chiedere al Vescovo di esonerarmi da questo incarico per non mettere la comunità in difficoltà per l’attuazione di un fecondo impegno pastorale. Continuerò a dedicarmi all’insegnamento e all’attività di relatore su tematiche riguardanti la Sacra Scrittura”.

Da parte dei presenti c’è stata viva commozione e, subito dopo il sacro rito, i fedeli si sono recati in sagrestia per ringraziare don Gianni per il bene operato in parrocchia in questi tre anni.

La decisione ufficiale del Vescovo, Monsignor Bruno Forte, reca la data del 28 ottobre ed è stata pubblicata sul sito dell’Arcidiocesi. La riportiamo per intero.

“Dopo aver pregato e ascoltato, comunico le seguenti decisioni e nomine pastorali, che entreranno in vigore dal 1 Dicembre 2017: don Gianni Carozza per ragioni di salute ha presentato le dimissioni dal servizio di parroco della Parrocchia di San Marco in Vasto.

Grato per la Sua testimonianza di fede e di amore alla Chiesa, le ho accettate, chiedendo a don Gianni non solo di continuare a insegnare scienze bibliche al Seminario Regionale a Chieti e all’Istituto Superiore di Scienze Religiose Toniolo a Pescara, ma anche di offrire la sua collaborazione specialmente alla stessa Parrocchia di San Marco in Vasto e dovunque possa tenere ritiri e meditazioni bibliche. Nomino Parroco di San Marco in Vasto Don Nicola Fioriti, finora Parroco delle Parrocchie di Santa Maria dell’Olmo in Archi e del Santissimo Salvatore in Piane d’Archi e Amministratore Parrocchiale di San Tommaso in Perano. Don Nicola lascerà questi ruoli come anche quello di Vicario Zonale per la Zona di Atessa.

Nomino parroco delle Parrocchie di Santa Maria dell’Olmo in Archi e del Santissimo Salvatore in Piane d’Archi e Amministratore parrocchiale di San Tommaso in Perano Don Andrea Manzone, finora parroco della Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano in Roccascalegna. La titolarità giuridica di questa parrocchia passa al Vicario Zonale, don Emiliano Straccini, che sarà affiancato nel servizio pastorale ad essa da don Arul Sahayam, della Diocesi di Tuticorin, che resterà fino al 30 Novembre 2017 Vicario Cooperatore della Parrocchia di San Marco in Vasto, e sarà dal 1 Dicembre 2017 Vicario Cooperatore della Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano in Roccascalegna".

Luigi Medea