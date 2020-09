Agenzia Aliservice Immobiliare: serietà, professionalità, tutela del venditore e dell’acquirente

"La nostra è la gioielleria della casa", scandisce Riccardo Alinovi. E' così che descrive Aliservice Immobiliare, la società di cui è titolare da oltre vent’anni.

Aliservice, insieme alla gemellata Unicredit Subito Casa, ha aperto da alcuni giorni una nuova sede: il nuovo polo dell’intermediazione immobiliare si trova a Vasto, in via Platone numero 66, di fronte a Mazzeo Giocattoli.

Il titolare, Riccardo Alinovi, vanta un lungo curriculum: delegato di Confedilizia Vasto, responsabile del borsino immobiliare della provincia di Chieti e perito iscritto all'Albo degli esperti per le stime immobiliari della Camera di commercio di Chieti. Da ex presidente locale di Unai (unione nazionale amministratori immobiliari) possiede un'esperienza decennale anche nel campo dei corsi di formazione per la gestione condominiale.

"Qui - spiega l’imprenditore all’interno della nuova sede – abbiamo la preparazione tecnico-giuridica necessaria ad amministrare gli immobili, ma non solo. Lavoriamo su tutto il territorio nazionale, sia nell'intermediazione immobiliare, sia nel predisporre stime e perizie per ogni tipo di immobile (locali commerciali, civili abitazioni e altro), servizio che pochi, nel nostro territorio, sono in grado di fornire alla clientela. Tutti elementi che ci consentono di consigliare al meglio i nostri numerosi clienti e di riscuotere la loro fiducia".

Alinovi, qual è la situazione del mercato immobiliare vastese?

"Volendo riassumerla in un'unica frase, si vende male e si compra bene. Attualmente a Vasto, tra vecchie e nuove costruzioni, esistono circa 3mila abitazioni invendute, figlie di un momento storico in cui offerta e domanda non si compensano. Visti i tassi piuttosto bassi, il periodo è propizio per comprare".

Quali servizi Aliservice fornisce ai propri clienti?

"Seguiamo l'intero iter di compravendita immobiliare, dalla proposta d’acquisto e dal preliminare fino al rogito notarile. Mettiamo a disposizione dei clienti uno studio legale e l'attività professionale di notai convenzionati in modo da tutelare la nostra clientela. Così riusciamo a risolvere tutte le problematiche burocratiche e legali. Inoltre, possiamo vantare convenzioni con istituti bancari per consentire agli acquirenti di accedere ai mutui per l'acquisto dell'abitazione. In questo senso, voglio sottolineare i prezzi competitivi, che sono scesi del 30-40% rispetto a pochi anni fa, uniti ai mutui a rate leggere, con tasso di interesse tra il 2,5 e il 3%. E' il momento giusto per comprare. Chi deve acquistare una casa non può lasciarsi sfuggire questa occasione che il mercato attuale offre: prezzi più bassi, mutui agevolati, meno sacrifici per le famiglie". Seguiamo il cliente in ogni fase, fornendo:

1. servizio di intermediazione nelle fasi di vendita;

2. acquisto o locazione di immobili ad uso residenziale o commerciale;

3. consulenza tecnico-legale in fase di valutazione, perizia, gestione delle trattative e delle fasi contrattuali;

4. assistenza finanziaria nella gestione patrimoniale e nell’ ottenimento di mutui;

5. consulenza progettuale di architetti, geometri, designer e professionisti del settore per la ristrutturazione o l’arredamento.

Quali soluzioni abitative e professionali Aliservice può offrire?

"Siamo in grado di soddisfare tutte le esigenze: ville unifamiliari, appartamenti, case al mare, strutture commerciali e lotti edificabili. Un catalogo a 360 gradi per la compravendita e l'affitto di immobili".

A chi rivolgete la vostra offerta commerciale?

"Ci rivolgiamo a una clientela selezionata. Per abitazioni e locali in locazione, garantiamo ai proprietari anche la solvibilità del conduttore. La garantiamo attraverso un sistema informatico gestionale che ci consente di acquisire informazioni utili a capire se i futuri inquilini sono affidabili, oltre a polizze fideiussorie che, in caso di morosità del conduttore, garantiscono al proprietario il rimborso delle rate non pagate. In questo modo, utilizzando il sistema informatico più avanzato del settore, il proprietario non rischia brutte sorprese: è sicuro di riscuotere l'affitto".

Perché questa nuova sede?

"Ci siamo trasferiti qui, in via Platone 66, di fronte a Mazzeo Giocattoli, perché è una struttura moderna, dinamica, più spaziosa della precedente, facilmente raggiungibile grazie alla vetrina fronte strada e ad una maggiore disponibilità di parcheggi nelle vicinanze. Nella mia agenzia vigono tre regole: serietà, professionalità, tutela del venditore e dell’acquirente. Nella nostra attività professionale, ci facciamo guidare dalle regole giuridiche e dal codice deontologico".

Per visionare la nostra vetrina potete consultare il sito internet www.aliservice.it.

Aliservice e Unicredit Subito Casa: via Platone n. 66 (di fronte a Mazzeo Giocattoli). Tel. 0873 378446 – 338 7988935. Email: aliserviceimmobiliare@gmail.com

Seguiamo il cliente in ogni fase, fornendo:

6. servizio di intermediazione nelle fasi di vendita;

7. acquisto o locazione di immobili ad uso residenziale o commerciale;

8. consulenza tecnico-legale in fase di valutazione, perizia, gestione delle trattative e delle fasi contrattuali;

9. assistenza finanziaria nella gestione patrimoniale e nell’ ottenimento di mutui;

10. consulenza progettuale di architetti, geometri, designer e professionisti del settore per la ristrutturazione o l’arredamento.