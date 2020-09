Torneo nazionale del CT Silvi, il vastese Oscar Battilana vince in under 18

È stato Oscar Battilana a conquistare la vittoria, nella categoria under 18, nel Torneo Nazionale giovanile organizzato dal CT Silvi e che si è disputato sui campi di Marina di Città Sant'Angelo sotto l'egida della Federtennis e il patrocinio del Coni Abruzzo e del Comune di Città Sant'Angelo. Il giovane atleta della Promo Tennis Vasto ieri, nella finalissima, ha battuto in tre set Davide Marotta con il punteggio di 6-1/3-6/6-2.

Nella giornata conclusiva del torneo, che ha visto confrontarsi oltre 60 ragazzi nelle categorie under 10, under 12, under 14, under 16 e under 18 c'è stata anche la partecipazione di Enzo Imbastaro, presidente del Coni Abruzzo, che ha premiato i vincitori e spronato tutti i ragazzi a fare del loro meglio per continuare la loro attività sportiva.

La notizia della vittoria di Oscar Battilana è stata accolta con grande entusiasmo in casa Promo Tennis Vasto. Il giovane tennista vastese aveva già contribuito alla prima vittoria della squadra vastese in Winter Cup giocando in doppio dopo un periodo di recupero post-infortunio. Il successo nel torneo del CT Silvi è un ulteriore stimolo per proseguire con impegno negli allenamenti così da essere protagonista nei campionati giovanili e in quelli assoluti a squadre.