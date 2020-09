Il Cupello espugna Miglianico, il San Salvo di nuovo ultimo

Prima panchina sansalvese per Stefano Sgherri che non porta punti nel paniere. Il San Salvo tra le mura amiche incappa nella sesta sconfitta nel campionato d'Eccellenza e torna di nuovo all'ultimo posto in classifica in virtù della vittoria del Montorio ex fanalino di coda.

Per i sansalvesi la partita contro il Martinsicuro non era iniziata male con il vantaggio di Polisena, ma gli ospiti sono riusciti a ribaltare il vantaggio con Molino (ex di turno) e Di Giorgio. Per il neo allenatore che ha sostituito Suero (tornato al settore giovanile) sono stati pochi i giorni per preparare la squadra; le prossime sfide diranno di più sul suo apporto.

Animi contrapposti invece a Cupello, dove i rossoblù tornano con tre punti guadagnati nella trasferta di Miglianico. Una doppietta di Pendenza fissa il risultato sul 2 a 0 che permette ai cupellesi di lasciarsi indietro una buona fetta di avversarie per la salvezza.

In testa c'è il Real Giulianova che si è aggiudicato il big match contro il Chieti. Mercoledì sarà di nuovo campionato e i cupellesi di mister Carlucci riceveranno il Capistrello, mentre i sansalvesi cercheranno punti importanti in trasferta contro l'Alba Adriatica.

LA 10ª GIORNATA

Alba Adriatica - River Chieti 1-1

Amiternina - Torrese 0-1

Capistrello - Acquaesapone 3-2

Chieti - Giulianova 0-1

Miglianico - Cupello 0-2

Penne - Montorio 1-4

Renato Curi Angolana - Sambuceto 1-1

San Salvo - Martinsicuro 1-2

Spoltore - Paterno 3-0

LA CLASSIFICA

Real Giulianova 23



Sambuceto 19

Paterno 18

Renato Curi Angolana 18

Chieti 17



Spoltore 16

Capistrello 15

Martinsicuro 15

Torrese 14

Acquaesapone 13

Penne 12

Alba Adriatica 11

Cupello 11



Amiternina 10

River Chieti 10

Montorio 8

Miglianico 7



San Salvo 6

IL PROSSIMO TURNO

Alba Adriatica - San Salvo

Cupello - Capistrello

Montorio - Miglianico

Paterno - Renato Curi Angolana

Real Giulianova - Martinsicuro

River Chieti - Spoltore

Sambuceto - Amiternina

Torrese - Penne

Acquaesapone - Chieti