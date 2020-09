Bottino pieno dello Scerni. Cinquina dellâ€™Odorisiana, prima vittoria del San Buono

PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Nessuna pietà dal Lanciano nella sfida al "Bucci" contro il Roccaspinalveti. L'anticipo di ieri disputato a San Salvo per motivi di ordine pubblico ha visto la capolista imporsi con un netto 8 a 0: Cianci (poker), Di Gennaro (doppietta), Sardella e Vitali. Netta la differenza tra la vincitrice designata del campionato e i biancoverdi che attualmente veleggiano nel centro della classifica.

Nel campionato parallelo (assodato il pienone del Lanciano) Atessa Mario Tano e Athletic Lanciano vanno a braccetto. Questi ultimo hanno battuto davanti al pubblico amico, col minimo sforzo, il Trigno Celenza: 1 a 0 con la rete di Verì.

Lo Scerni dimentica lo scivolone di domenica scorsa e torna alla vittoria con il 2 a 0 in trasferta ai danni della Tollese con i gol di Pomponio e D'Ercole.

Il Vasto Marina si aggiudica il big match con l'Atletico Cupello: 2 a 1. I ragazzi di mister Carbonelli erano andati in vantaggio con il solito Luciano, ma i vastesi hanno pareggiato prima con Di Vito su rigore poi ribaltato il risultato con Letto; a festeggiare sono quindi i biancorossi di mister Ascatigno.

Gli altri biancorossi del girone, gli 11 del Fresa, guadagnano un punto importantissimo nella sfida interna contro il San Vito. Due volte in svantaggio, i fresani hanno riacciuffato il pareggio con i due lentellesi Tracchia e Portellini.

Si torna in campo già il 1° novembre con l'interessante sfida tra Scerni e Orsogna.

LA 7ª GIORNATA

Athletic Lanciano - Trigno Celenza 1-0

Atletico Cupello - Vasto Marina 1-2

Fresa - San Vito 2-2

Paglieta - Mario Tano 1-3

Roccaspinalveti - Lanciano 0-8 (ieri)

Tollese - Scerni 0-2

Tre Ville - Virtus Ortona 0-3

Riposa Orsogna 1965

LA CLASSIFICA

Lanciano 18



Atessa Mario Tano 15

Athletic Lanciano 15

Scerni 14

Orsogna 13



Vasto Marina 13

Virtus Ortona 12

Atletico Cupello 11

Tollese 7

Trigno Celenza 7

Roccaspinalveti 6

S. Vito 4



Paglieta 2

Fresa 2



Tre Ville 1

IL PROSSIMO TURNO

Atessa Mario Tano - Roccaspinalveti

Vasto Marina - Tre Ville

San Vito - Atletico Cupello

Scerni - Orsogna

Trigno Celenza - Tollese

Virtus Ortona - Athletic Lanciano

Lanciano - Fresa

Riposa: Paglieta

SECONDA CATEGORIA, GIRONE F

Il Palena scappa, l'Odorisiana la insegue. I biancazzurri finora le hanno vinte tutte e a farne le spese oggi è stato il Real Casale sommerso da 8 reti. Ininfluenti le reti di Scardapane e Di Tullio, finisce 8 a 2 per i padroni di casa che continuano a occupare la testa della classifica a punteggio pieno.

L'Odorisiana risponde a distanza con 5 reti contro un Carunchio che sembra aver smarrito la giusta scia presa ad avvio di campionato. Di Matteo, Ciccotosto, Tarquinio, Di Giacomo e Della Penna lasciano il proprio marchio sulla gara con un gol a testa; il Carunchio accorcia le distanze con Giovanni Turdò e Valentino Moretta. 5 a 2 il finale

Resta in quota anche il Gissi che vince con il minimo risultato contro la neopromossa Virtus Tufillo. I giallorossi di mister Rapino si impongono dentro casa per 1 a 0 con il gol di Verrone. In zona play off, con gli stessi 16 punti, c'è anche lo Sporting Vasto che oggi ha sconfitto l'altra neopromossa, la Sansalvese in crisi di risultati. A Vasto finisce 3 a 0 con le reti di Lanfranchi, Pegna e Benvenga.

Prima vittoria per i giallorossi di San Buono che dà morale e una spinta importante in classifica. I giallorossi di mister Cianciosi tornano vincitori con un pirotecnico 4 a 3 esterno contro l'Atletico Roccascalegna. Sugli scudi Giordano Sambrotta, autore di una tripletta; l'altra rete sanbuonese porta la firma dell'altro bomber, Emanuele Suriano.

La giornata delle vastesi si conclude con il pareggio 1 a 1 tra Villa S. Maria e Dinamo Roccaspinalveti.

Domenica prossima interessante incrocio tra Real Casale e Sporting Vasto.

LA 7ª GIORNATA

Atletico Roccascalegna - San Buono 3-4

Di Santo Dionisio - Quadri 2-0

Gissi - Virtus Tufillo 1-0

Odorisiana - Carunchio 5-2

Palena - Real Casale 8-2

Sporting Vasto - Sansalvese 3-0

Villa S. Maria - Dinamo Roccaspinalveti 1-1

LA CLASSIFICA

Palena 21



Odorisiana 18

Gissi 16

Sporting Vasto 16

Di Santo Dionisio 15



Real Casale 12

San Buono 7

Quadri 6

Carunchio 5

Villa S. Maria 5

Dinamo Roccaspinalveti 5

Sansalvese 4



Virtus Tufillo 2

Civitellese 2



Atletico Roccascalegna 1

IL PROSSIMO TURNO

Carunchio - Gissi

Dinamo Roccaspinalveti - Civitellese

Quadri - Odorisiana

Real Casale - Sporting Vasto

San Buono - Villa S. Maria

Sansalvese - Atletico Roccascalegna

Virtus Tufillo - Palena

Riposa Di Santo Dionisio