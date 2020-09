Sorride la MadoGas San Gabriele: a Lanciano la prima vittoria stagionale

Alla terza giornata di campionato di serie C arriva la prima vittoria per la MadoGas San Gabriele. Le vastesi allenate da Peppe Del Fra si sono imposte con un netto 3-0 (27-25/25-19/25-23) in casa del Volley Ball Lanciano muovendo così la loro classifica e acquistando maggiore fiducia dopo le prime due partite terminate con esito negativo. La San Gabriele ha giocato una buona partita con molta attenzione in tutti i fondamentali.

Nel primo set le padrone di casa hanno dato filo da torcere a Miscione e compagne ma un positivo turno in battuta di Giorgia Di Croce ha permesso alle vastesi di portare l'inerzia del match a loro favore chiudendo avanti ai vantaggi. Da quel momento in poi le ospiti hanno preso coraggio e chiuso i due set con molta convinzione.

Soddisfatto coach Del Fra al termine della partita. "Abbiamo giocato bene e siamo riusciti a mantenere alta la concentrazione per tutto il match facendo le cose che avevamo provato in allenamento. Sappiamo che sarà una stagione dura, l'inizio è stato in salita ma questi primi punti conquistati ci danno fiducia. Ora andiamo avanti così".