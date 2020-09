Cresce la passione per lâ€™arrampicata: una â€™nuova casaâ€™ per Mare Verticale

È un Mare Verticale che cresce e conquista traguardi sempre più importanti. Un anno fa iniziava l’avventura di Alex Gabriele che dava concretezza al suo sogno di realizzare una palestra di arrampicata nel suo territorio. Così nasceva il Mare Verticale, con i percorsi che riproducono le pareti di roccia delle montagne che hanno presto conquistato il cuore di tanti appassionati. “Sono stati dodici mesi davvero positivi - racconta Alex - in cui abbiamo avvicinato davvero tante persone di tutte le età all’arrampicata. E vengono non solo da San Salvo ma anche dai vicini Comuni di Abruzzo e Molise”. Il Mare Verticale è cresciuto poi anche con qualche appassionato che ha deciso di intraprendere il percorso per divenire istruttore. “È stato amore a prima vista”, racconta Daniele Palena che ha iniziato a frequentare la palestra come allievo ed ora sta completando il percorso da istruttore brevettato. “Oltre alla parte fisica è l’aspetto mentale ad avermi attratto e conquistato. Sei stimolato sempre ad impegnarti per dare il meglio di te stesso, prefissandoti un obiettivo e riuscire a raggiungerlo provando e riprovando”. La passione per l’arrampicata ed il numero di appassionati sono cresciuti di pari passo nell’anno appena trascorso e così è stato necessario pensare a nuovi spazi per un Mare Verticale ancora più grande e attraente.

La palestra ha una nuova casa (a pochissimi metri di distanza dalla precedente) ed è cresciuta con nuove pareti, tanti percorsi che verranno cambiati e ampliati con costanza e spazi adatti a tutti. “L’importante è aver voglia di mettersi in gioco - spiega Alex Gabriele -. Si può iniziare da piccolissimi, abbiamo organizzato delle giornate speciali anche per bambini fino a 5 anni ma diciamo che dai 6 anni in su si può iniziare con i corsi”. L’attività è strutturata per fasce d’età, dai 6 ai 10 anni, poi i ragazzi dagli 11 ai 16, a cui vengono proposti corsi trimestrali. Oltre i 16 anni i corsi sono mensili e c’è la possibilità dell’arrampicata libera, sempre sotto l’occhio vigile degli istruttori presenti in palestra. “Qui proponiamo un percorso che non è solo l’arrampicarsi in sè. I bambini imparano a fare movimenti coordinati, poi si curano l’aspetto psico-motorio e la socialità perchè, se è vero che mentre arrampichi sei solo di fronte alla parete, si è comunque inserito in un gruppo pronto a supportarti, consigliarti e aiutarti”. Aspetti che vengono esaltati nell’attività outodoor del Mare Verticale. “In questo primo anno abbiamo organizzato diverse uscite in montagna, affidandoci sempre a delle guide alpine esperte, visto che di posti straordinari ne abbiamo anche a pochi chilometri da qui. In queste occasioni si può davvero esprimere al massimo tutto ciò che si è appreso in palestra. L’essere legati in cordata insieme ad altre persone regala delle emozioni stupende e rende davvero forte lo spirito di gruppo e di fiducia l’uno con l’altro”. Non resta quindi che vincere la pigrizia e provare questa attività così entusiasmante. “Davvero non ci sono limiti all’arrampicata. Basta solo aver voglia di provare qualcosa di diverso dalle solite discipline e lasciarsi andare. I nostri più che corsi sono dei percorsi, chiunque si può unire anche strada facendo e provare le emozioni di arrampicarsi mani e piedi su una parete”.

Mare Verticale asd

Via Sandro Pertini - San Salvo

La mappa - clicca qui

Pagina facebook - clicca qui