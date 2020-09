Ancora due vittorie per under 14 e under 16 del Team Volley 3.0

Continua in modo più che positivo il cammino delle formazioni del Team Volley 3.0 impegnate nei campionati giovanili. Domenica scorsa l'under 14 ha battuto la Cedas Lanciano in trasferta per 3-2 (21-25/25-19/25-22/10-25/5-25) al termine di una partita giocata bene in ricezione e in attacco ma con molti errori al servizio e con un rendimento altalenante della squadra.

Anche l'under 16, nel turno infrasettimanale, ha giocato in trasferta e ha battuto senza grandi problemi per 3-0(25-18/25-18/25-16) il Volley Pescara disputando un'ottima gara soprattutto in difesa e con pochi errori negli altri fondamentali.

Le ragazze allenate da Gianluca Desiati torneranno in campo domenica e mercoledì. L'under 14 incontrerà Bucchianico mentre l'under 16 affronterà Sambuceto.