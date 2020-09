"Salviamo la Honeywell", a Casalbordino concerto per raccogliere fondi

Domenica 29 ottobre, con inizio alle ore 21, l’auditorium comunale di Casalbordino “Tito Molisani” di via dei Martiri dell’11 settembre ospiterà un concerto del soprano Lusine Tishinyan. L’artista russa sarà accompagnata al pianoforte da Mila Belousova e delizieranno con brani di musica lirica, popolare e napoletana. I fondi raccolti durante la serata, organizzata dal Comune di Casalbordino e dall’associazione “Salviamo la Honeywell” sarà devoluto a sostegno degli operai in sciopero della fabbrica che si stanno battendo contro la chiusura dello stabilimento in Val di Sangro. Sul palco saliranno alcuni lavoratori per un confronto sulla vertenza e il futuro dello stabilimento.

Lusine Tishinyan, soprano lirico russo, è laureata di Accademia dell'Arte di Mosca e al conservatorio "Luisa D'Annunzio" di Pescara. Ha Iniziato la sua carriera nel musical di Broadway (a Mosca) si è trasferita in Italia per la sua passione dell'opera italiana e del bel canto, oggi si esibisce in opere, concerti e diversi eventi. Ha dedicato nei mesi scorsi un omaggio al nostro illustre concittadino Padre Settimio Zimarino.

Mila Belousova nel 2012 ha fondato l’associazione “Voci d’Arte”, di cui ha assunto l’incarico di Presidente, e con la quale ha ricevuto vari riconoscimenti. Nel 2015 ha conseguito la laurea in pianoforte classico e pratica da tre anni il ruolo di pianista accompagnatore presso il conservatorio Luisa D'annunzio. Attualmente è impegnata nel corso specialistico di maestro collaboratore sostenuto dal teatro lirico presso il conservatorio sotto la guida del professore Marco Moresco.

Info e contatti:

D’Aurizio Alessandra – Assessore – tel 3339351197

Zinni Carla – Assessore – tel. 3339352018

Di Giovanni Alessio – sindacalista UIL – tel 3703309417