Fiore e Stivaletta della Vastese con i ragazzi della Rossetti a Sportivando

Con le attività di oggi si è conclusa l'edizione 2017 di Sportivando, iniziativa promossa dal dipartimento di Educazione Fisica della scuola secondaria di primo grado "G.Rossetti" al "fine di favorire l’orientamento sportivo e l’inclusione Scolastica mediante l’approfondimento di tematiche collegate al mondo dello sport, nell’ottica di una corretta cultura sportiva intesa sia come sinonimo di sano stile di vita che di corrette dinamiche relazionali".

Come nella passata edizione i docenti di educazione fisica dell'istituto diretto da Maria Pia Di Carlo hanno proposto ai ragazzi che da poco hanno iniziato il nuovo percorso di studi degli sport scelti tra i meno conosciuti ma non per questo meno affascinanti ed entusiasmanti. E così gli studenti si sono cimentati in ultimate frisbee, ninjutsu, tiro a segno, change, ginnastica artistica, scherma e pallamano. Inoltre hanno partecipato ad un laboratorio di giornalismo sportivo che, insieme al giornalista Giuseppe Ritucci, li porterà a pubblicare articoli per raccontare Sportivando su Scuolalocale.

Dopo l'incontro di ieri con Pace e Oluic della Vasto Basket [LEGGI] questa mattina gli alunni della 1ªE e della 1ªA hanno ricevuto la visita di due giocatori della Vastese Calcio, il capitano Nicola Fiore e il centrocampista Cristian Stivaletta, emozionato nel tornare nella scuola frequentata qualche anno fa.

I calciatori si sono lasciati coinvolgere in due interviste da parte dei cronisti in erba della Rossetti. Tante le domande che i ragazzi, guidati dal giornalista di Zonalocale e dai loro insegnanti, hanno rivolto ai due vastesi della squadra biancorossa, da quelle sulla loro carriera sportiva a quelle sullo stile di vita che uno sportivo deve avere. E poi tante curiosità che gli alunni delle due classi riporteranno nei loro articoli sul giornale online dell'istituto. Tra le tante domande c'è stata anche una richiesta speciale, che ha trovato subito la disponibilità dei due giovani calciatori: tornare a scuola per giocare una partita insieme ai ragazzi.

Fiore e Stivaletta hanno anche consegnato un gagliardetto ufficiale della Vastese, da parte della società e di tutti i giocatori, alla scuola come ricordo di questa giornata. Non potevano mancare anche in questa occasioni le foto-ricordo e gli autografi chiesti dagli alunni ai due calciatori con la promessa di continuare a seguire le sorti della squadra biancorossa.