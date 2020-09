Allo Scavolini Store lezione di cucina con la blogger Levantesi e Faresin di BBQ4All

Ortaggio di punta dell’autunno, la zucca con i suoi colori caldi ed invitanti è protagonista delle tavole durante le prime giornate fredde di stagione. Consigli, suggerimenti e preziose ricette saranno svelate sabato 28 ottobre, dalle 17:00 alle 18:30, con uno show-cooking ideato da iFood e Scavolini. Le cucine dello Savolini Store di Vasto saranno il teatro per lezioni di cucina gratuite durante le quali la blogger di iFood Annalaura Levantesi e Daniele Faresin, coach senior e direttore della BBQ4All University accompagneranno il pubblico attraverso la scoperta dei sapori di stagione.

Location d’eccezione è lo Scavolini Store Vasto in Via Ciccarone 125/B che copre una superficie di 200mq; al suo interno si possono scoprire le collezioni per l'arredo cucina e living tra cui Carattere, Favilla, Foodshelf, Motus, LiberaMente, Qi e Tetrix. Lo Scavolini Store di Vasto è nato dalla solida collaborazione tra Scavolini e la famiglia Giammichele: i fratelli Giovanni e Massimo e il loro Staff, grazie alla pluriennale esperienza nel settore dell’arredo, sapranno fornire la giusta soluzione per arredare la propria casa.

La zucca sarà la protagonista delle ricette che verranno proposte durante le lezioni di cucina. La prima pietanza scelta sarà un hummus di zucca, accompagnato da pane naan realizzato con lievito madre, un pasto vegetariano ricco di nutrimento.

Special guest per questo show-cooking sarà Daniele Faresin, Grill Master di BBQ4All, che propone invece un piatto per tutti gli amanti della carne: l’ingrediente principale sarà il diaframma. Daniele spiegherà come realizzare una perfetta marinatura e come cuocere al meglio la carne per renderla saporita, succosa e morbida.

Uno show-cooking che porterà il pubblico alla scoperta di sapori particolari grazie ad Annalaura Levantesi e a Daniele Faresin.

Per Annalaura Levantesi la cucina è pura passione e un piatto si trasforma in una tela da dipingere. Le sue idee creative ai fornelli sono racchiuse nel blog Forchetta e Pennello dove spiccano le ricette dal mondo, ispirate dai suoi viaggi, e la sezione dedicata ai lievitati.

Ad affiancare la food blogger Annalaura, la ventennale esperienza di Daniele Faresin, grafic designer di professione, cultore esperto del barbecue americano e grande appassionato di cucina. La sua dedizione all’arte del grill e della tavola in generale lo hanno condotto a dedicarsi completamente alla formazione, diventando il direttore della BBQ4All University, che organizza corsi su tutto il territorio nazionale per appassionati e che in 5 anni ha rilasciato più di 15000 attestati di partecipazione.

Prosegue il progetto Scavolini “iFood inStore”, il blog tour in 100 tappe, organizzato in collaborazione con iFood, che per tutto il 2017 continuerà a coinvolgere gli Scavolini Store d’Italia offrendo ai clienti un’esperienza gourmet tra buon cibo e design.

SHOW-COOKING

DOVE - Scavolini Store Vasto – Via Ciccarone 125/B, 66054 Vasto

QUANDO - Sabato 28 ottobre – dalle 17:00 alle 18:30

Aperto al pubblico, ingresso libero

Al termine del live, sarà possibile degustare e assaggiare le ricette.