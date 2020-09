La Promo Tennis vince e supera il turno in Winter Cup

Secondo successo in altrettante sfide per la squadra della Promo Tennis Vasto nella Winter Cup, competizione regionale che si disputa nei mesi invernali. Nella seconda giornata i vastesi sono scesi in campo a Tortoreto conquistando ul successo per 2-1. Pari il computo dei singoli, con Angelo Ciancaglini che ha battuto 6-1/7-6 Di Anstasio mentre Francesco Ciancaglini è stato sconfitto da Rigoni 6-1/6-3. La sfida è stata così decisa dall'incontro di doppio in cui Nicola Troiano e Giuseppe Checchia hanno battuto 6-1/6-2 la coppia di casa Graziani-Rosso.

Con questa vittoria la Promo Tennis conquista matematicamente il passaggio del primo turno con l'accesso alla fase ad eliminazione diretta. Sarà l'incontro di domenica prossima, al circolo pescarese Prati 37, a decretare se i vastesi passeranno come primi e secondi del girone definendo così l'accoppiamento del secondo turno.