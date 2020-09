Doppia sconfitta per under 21 e Allievi del Futsal Vasto

Prosegue l'avventura nei campionati giovanili delle formazioni del Futsal Vasto. In questa giornata pochi sorrisi per le compagini biancorosse ma la grande consapevolezza che il cammino intrapreso è quello giusto e bisogna lavorare tanto in allenamento per crescere costantemente.

Campionato allievi | Pescara Calcio a 5 - Futsal Vasto 10-2

Nella seconda giornata di campionato un ottimo Futsal Vasto tiene testa ai forti biancazzurri nel primo tempo della partita riuscendo anche conquistare il temporaneo pareggio con Grosso. Ma, nel finale di tempo, i padroni di casa trovano i due gol che li portano al riposo sul 3-1. Nella ripresa i ragazzi di mister Porfirio restano in partita fino al 5-2, rete vastese di Vitelli. Poi, complici la stanchezza e la maggiore caratura tecnica dell'avversario, portano il Pescara C5 a dilagare fino al 10-2 finale. Domenica prossima, nella terza giornata di campionato, il Futsal Vasto giocherà in casa (Promo Tennis) contro il Roccaspinalveti.

Campionato under 21 | Futsal Vasto - Real Dem 3-6

Niente da fare per i ragazzi dell'under 21 biancorossa costretti al cedere il passo sul campo di casa ad un arrembante Real Dem. Il primo tempo della sfida è ricco di gol, frutto di repentini cambi di gioco e veloci ripartenze. Sono più bravi però gli ospiti a capitalizzare le occasioni avute riuscendo ad andare al riposo sul 5-3, reti vastesi di Piccirilli, Grosso e Falorio. Nella ripresa la squadra di mister Giacomucci prova il tutto per tutto ma qualche imprecisione di troppo e una superlativa prova del portiere ospite negano ai biancorossi i gol della rimonta. Il Real Dem riesce anche ad incrementare il punteggio segnando il 6-3 con cui si chiude la sfida.