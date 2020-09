Cimitero, aggiudicati i lavori per riparare intonaci e cemento armato

Per una cifra complessiva di 13mila 469 euro, sarà la General Service srls a riparare i loculi lesionati del cimitero di Vasto. "Sono interventi necessari - spiega l'assessore ai Servizi manutentivi, Luigi Marcello - al fine di eliminare le infiltrazioni provenienti dalla copertura dei blocchi L e M, il distacco dell'intonaco dai soffitti e la riparazione del calcestruzzo sulle strutture in cemento armato. Lavori che garantiranno l'incolumità dei cittadini che quotidianamente frequentano il cimitero".

Gli interventi, affidati tramite la procedura prevista dal Mepa (mercato della pubblica amministrazione) inizieranno nei prossimi giorni e dureranno due settimane. "Il controllo dei lavori - si legge in un comunicato del municipio - sarà costante per verificare l'eventuale possibilità di anticipo sui termini di riconsegna. Il settore Manutenzione e Servizi ha provveduto in data 13 ottobre 2017 a redigere apposito progetto con relativo computo metrico per l’importo di euro 14.754,06, di cui 2334,85 per gli oneri di sicurezza, Iva esclusa. L’offerta più conveniente per l’ente è risultata quella dell’operatore economico General Service che ha proposto l’importo di euro 13.469,96 Iva compresa".