Sette gol per il ritorno alla vittoria dellâ€™All Games San Salvo

Nella sesta giornata del campionato di serie C1 di calcio a 5 l'All Games San Salvo rialza la testa dopo una sfortunata serie di quattro sconfitte consecutive. I biancazzurri di Marco Mileno sfruttano al meglio la trasferta in casa dell'Es Chieti, formazione all'ultimo posto in campionato. Dopo 60 minuti ben giocati i sansalvesi portano a casa una netta vittoria con il punteggio di 7-0.

La prima rete della partita arriva sul finire del primo tempo e porta la firma di Marzocchetti. Nella ripresa l'All Games dilaga con le doppiette di Sante Mileno e Cleo Rossi, la seconda rete personale di Marzocchetti e il gol di Mondazzi.

Una vittoria che è una boccata di ossigeno per la squadra del presidente Di Ghionno che, tra una settimana, giocherà ancora in trasferta in casa della capolista Devils Futsal.

La 6ª giornata

Area L'Aquila - Sport Center 3-2

Atl.Sambuceto - Devils Futsal 0-4

Es Chieti - All Gems San Salvo 0-7

La Fenice - Free Time L'Aquila 2-3

Montesilvano - Atl. Silvi 4-3

Antonio Padovani - Lisciani Teramo 4-7

La classifica: 18 Devils Futsal; 14 Lisciani Teramo; 12 Montesilvano, Atl.Sambuceto, Free Time L'Aquila;10 Sport Center, Minerva; 9 La Fenice; 7 Orione Avezzano; 6 All Games San Salvo; 5 Atl. Silvi; 3 Antonio Padovani, Area L'Aquila; 1 Es Chieti.