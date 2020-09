Per la Vasto Basket ancora una vittoria: Ã¨ la terza consecutiva

La BCC Generazione Vincente Vasto Basket è tornata con il sorriso dalla trasferta di Campli dove ha raccolto il terzo successo di fila, il secondo esterno, in campionato. Nella 4ª giornata i biancorossi hanno strapazzato il Nova Basket Campli chiudendo con il punteggio di 82-68 in un match mai in discussione.

Infatti, già dal primo quarto, Ierbs e compagni hanno imposto il loro gioco e chiuso con il doppio dei punti dei loro avversari 24-12 così come poi fatto nel secondo parziale per il 47-23 con cui si è andati nnegli spogliatoi. Solo nel terzo quarto i padroni di casa sono riusciti a tenere testa alla squadra di coach Gesmundo che ha potuto gestire il vantaggio chiudendo con il +14 alla sirena finale. Una giornata più che positiva per i vastesi che oggi hanno trovato tanti punti nelle mani di Pace (20) e Di Tizio (18), i top scorer di giornata.

E domenica prossima sarà già scontro al vertice visto che al PalaBCC arriverà il Nuovo Basket Aquilano, una delle formazioni più accreditate per la vittoria finale nel giorne abruzzese di serie C silver. Se la squadra di coach Gesmundo continuerà a conquistare successi preziosi lontano dalle mura amiche e poi farà valere il fattore campo al PalaBCC, quella 201/2018 potrà essere davvero una stagione segnata da tante soddisfazioni.

Nova Basket Campli - BCC GeVi Vasto Basket 68-82

Campli: Alleva 2, Ceci, Di Pietro, Palantrani 26, Cavoletti 11, Di Carlo 3, Ciccarone, Ferrari 3, D'Amario ne, Stanojevic 17, Varanesi, Sumskis 6. Coach: Verrigni.

Vasto Basket: Pace 20, Flocco 4, Dipierro 8, Marino 10, Di Tizio 18, Di Rosso 2, Ierbs 4, Oluic 8, Peluso, Peric 8. Coach: Gesmundo.