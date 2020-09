Niente da fare per la San Gabriele, con lâ€™Arabona arriva la seconda sconfitta

E' un inizio di stagione in salita quello della Mado Gas San Gabriele nel campionato di serie C regionale. La squadra vastese, nella sfida casalinga con la Do.gi. Gioielli Arabona, ha rimediato una sconfitta per 3-0 (25-18/25-22/25-22) in una serata in cui sono tanti i rimpianti per come sono andate le cose.

Nel primo set le padrone di casa sono scappate subito avanti sul 9-2. Poi l'Arabona si è scossa e ha recuperato lo svantaggio ed è andata a vincere il parziale. Miscione e compagne ci hanno provato anche nel secondo set ma, anche quando sono riuscite a piazzare dei mini-break mettendo la testa davanti, non sono riuscite a dare continuità al loro gioco finendo per subire la rimonta delle ospiti, molto attente e pronte a sfruttare ogni indecisione avversaria.

E così, dopo due giornate, la squadra del presidente Ciaffi resta a quota zero punti, pagando oltremisura l'assenza della palleggiatrice Noemi Scotti, out dopo l'infortunio alla mano rimediato una settimana fa. Sabato prossimo la Mado Gas San Gabriele sarà di scena in casa del Volley Ball Lanciano per la terza giornata.

"Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile - commenta a fine giornata coach Peppe Del Fra - ma qualcosa in più avremmo potuto fare. Paghiamo l'assenza di Noemi, anche se Giulia ha dato davvero il massimo per sostituirla, ma è inevitabile che ci voglia del tempo perchè possa avere un feeling ottimale con le compagne d'attacco. Ci abbiamo messo anche del nostro con tanti errori gratuiti anche al servizio. Stiamo lavorando per crescere anche dal punto di vista mentale, cercando di non abbatterci quando sbagliamo per poter andare avant positivamente nella partita. Oggi è andata così, sappiamo che la strada è ancora lunga ma sono certo che le ragazze continueranno ad allenarsi con tenacia per conquistare finalmente la prima vittoria stagionale".