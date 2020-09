"Libriamoci" e #ioleggoperché: le iniziative dell’Istituto Comprensivo 2 di San Salvo

L’istituto Comprensivo 2 di San Salvo per il quarto anno consecutivo aderisce alle Iniziative Nazionali “Libriamoci: settimana di lettura nelle scuole” e #IOLEGGOPERCHÉ.

Avvicinare i più giovani alla lettura è un impegno che anche quest’anno potrà contare sull’alleanza tra Libriamoci-Giornate di lettura nelle scuole, promossa dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e #ioleggoperché, campagna organizzata dall’Associazione Italiana Editori a sostegno delle biblioteche scolastiche di tutta Italia.

Nell’Istituto Comprensivo 2 di San Salvo è tutto pronto per continuare un percorso che da anni mira a promuovere e valorizzare il piacere di leggere, ascoltare e scrivere. Il sogno è quello di fare entrare i libri nei desideri dei bambini. La lettura aiuta a crescere, arricchisce, appassiona, alimenta la fantasia e la creatività perché ha il potere di farci entrare nella narrazione e riscriverla a nostro piacimento, liberamente. L’Istituto Comprensivo 2 continua ad investire molto sull’educazione alla lettura nella convinzione dell’apporto preziosissimo che le biblioteche scolastiche rappresentano in termini di apprendimento e di crescita intellettiva dei bambini e dei ragazzi. Libriamoci è solo il primo di una serie di appuntamenti che nel corso dell’anno coinvolgeranno i nostri “lettori in erba” e le loro famiglie.

Dal 23 ottobre al 2 novembre in tutti i plessi e per tutti gli alunni di scuola d’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado dell'Istituto Comprensivo 2 di San Salvo, verranno organizzati eventi mirati a incoraggiare i bambini e i ragazzi alla lettura, al piacere dell’ascolto e alla scrittura creativa. A condividere le numerose ed emozionanti iniziative in programma saranno non solo studenti , genitori e insegnanti ma anche autori, attori, artisti, lettori volontari, amministratori locali, giornalisti e associazioni.

Numerose le attività: “Incontro con l’autore Tonino Bozzi”, “Staffetta di scrittura creativa”, “Letture al Museo”, “Letture animate in biblioteca in italiano e in inglese”, “Contest in libreria Noi... voci di libri”, Flash Mob Letterario, storie e racconti ad alta voce che oltre a stimolare fantasia e immaginazione, sensibilizzano a problematiche sociali attuali.

Le attività verranno svolte in collaborazione con Tonino Bozzi (autore del romanzo Italian Wop, Editrice Carabba 2016), Francesca Tammarazio (lettrice Nati per Leggere - Biblioteca comunale “Aldo Moro” di San Salvo), Stefania Pascali (Associazione Teatrale Creativita di San Salvo), Raffaella Zaccagna (lettrice volontaria Nati per Leggere), Sabrina D’Alfonso (libreria “Dietro l’Angolo” di San Salvo), Musica in crescendo e i docenti dell’Istituto Comprensivo 2 convinti che uno dei ruoli e al tempo stesso uno dei privilegi di un insegnante, sia quello di trasmettere la passione per la cultura, per la lettura e per la curiosità ai propri alunni fin dalla più tenera età.

La lettura è un’attività importantissima per la crescita e lo sviluppo del pensiero dei più piccoli, ancora più preziosa se condivisa.

Libriamoci e #IOLEGGOPERCHÉ nell’Istituto Comprensivo 2:

PRIMARIA S.ANTONIO

Classi prime e seconde - Lettura animata e attività laboratoriale

Classi terze: dal 23 al 28 ottobre - Storytelling per classi parallele, lettura silente su testo unico e brainstorming, creazione di una biblioteca di classe

Classi quarte: 24 ottobre - Lettura animata e laboratorio in libreria (IVA e IVB). Dal 23 al 28 ottobre – “Letture in giardino” (IVA e IVB) Creazione di una biblioteca di classe (IVC)

Classi quinte: Scrittura creativa Tutte le classi: Dal 23 al 28 ottobre – Staffetta di lettura a classi aperte 27 ottobre – Flash Book Mob

PRIMARIA VIA VERDI

Classi seconde - Staffetta di lettura animata con le classi seconde della primaria Ripalta

Classi terze - Lettura animata

Classi quarte - Lettura animata “Storia del gatto e del topo che diventò suo amico”

Classi quinte - Lettura animata (VB e VC) Scrittura creativa e lettura animata (VA)

PRIMARIA MARINELLE

Dal 23 al 28 ottobre - Staffetta di lettura a classi aperte

PRIMARIA FRESAGRANDINARIA

Classe seconda - Lettura animata e attività laboratoriale “Le fiabe di Andersen”

Classi quarte e quinte - Lettura animata e attività laboratoriale “L’uomo che piantava gli alberi”

SECONDARIA 1° GRADO FRESAGRANDINARIA

28 ottobre - Incontro con l’autore Tonino Bozzi Lettura a voce alta

PRIMARIA RIPALTA

Classi prime 23 ottobre - Lettura animata e attività laboratoriale

Classi seconde 24 ottobre - Lettura animata e attività laboratoriale

Classi terze 23 ottobre - Staffetta di lettura animata con la 2B Primaria V Verdi 24 ottobre - Lettura animata e attività laboratoriale 25 ottobre - Letture al Museo “Porta della Terra” di San Salvo

Classi quarte 25 ottobre - Lettura animata e attività laboratoriale 30 ottobre - Lettura animata al Museo “Porta della Terra” di S.Salvo

Classi quinte dal 21 al 28 ottobre - Scrittura creativa 25 ottobre - Lettura animata e attività laboratoriale

Tutte le classi: 25 ottobre - Contest in libreria “NOI…VOCI DI LIBRI” Flash BooK Mob “Lettori in erba”

INFANZIA S.ANTONIO

Dal 23 al 28 ottobre - Lettura e Coding: “Coding in fabula” 2 novembre - Lettura animata

INFANZIA VIA VERDI

Dal 23 al 28 ottobre - Attività di lettura animata “La cosa più importante”

INFANZIA RIPALTA

23 ottobre - Lettura animata e attività laboratoriale 31 ottobre - Lettura interpretativa a tema

INFANZIA LENTELLA

Lettura animata in biblioteca

INFANZIA MARINELLE

Lettura animata e attività laboratoriale

INFANZIA FRESAGRANDINARIA

Dal 23 al 28 ottobre - Attività di lettura animata e scrittura creativa.

Tutte le classi e sezioni dell’Istituto Comprensivo 2 25 ottobre - Contest in libreria “NOI…VOCI DI LIBRI” C/o Dietro l’Angolo