Qualifiche positive: Iannone in Australia scatterÃ  dalla 4Âª casella in griglia

Andrea Iannone nel Gran Premio d'Australia scatterà dalla 4ª posizione in griglia di partenza. Il pilota vastese della Suzuki ha disputato degli ottimi turni di prova sul tracciato di Phillip Island fino a chiudere con la conquista di una seconda fila che permette di guardare con tanta fiducia alla gara di domani. Anche in Australia, come in Giappone, a condizionare le sessioni di qualifica sono le condizioni meteo, con un misto tra pioggia e asciutto che non facilita il lavoro dei team.

Dopo aver centrato l'accesso diretto alla Q2 Iannone piazza subito un buon tempo, su un tracciato spazzato dal forte vento, e , alla fine, il suo 1'28.937 viene superato da un arrembante Marquez, 1'28.386, Vinales e Zarco. Alle sue spalle in seconda fila ci saranno Miller e Pol Espargaro.

Solo 11° il ducatista Andrea Dovizioso, in lotta con Marquez per la conquista del titolo mondiale. Ora in casa Suzuki ci sarà da lavorare per raccogliere le indicazioni emerse dalle qualifiche ed essere pronti per la gara di domani sempre con un occhio attento alle condizioni meteo. Dopo tante settimane difficili il clima inizia ad essere positivo, come emerso nel post Motegi [LEGGI] e c'è la possibilità di sfruttare queste ultime tre gare per chiudere la stagione con il sorriso.

La griglia di partenza: Marquez, Vinales, Zarco, Iannone, Miller, P.Espargaro, Rossi, A.Espargaro, Smith, Crutchlow, Dovizioso, Pedrosa, Rins, Rabat, Abraham, Lorenzo, Baz, Petrucci, Barbera, Redding, Parkes, Bautista, Lowes