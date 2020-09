Barisano: "Interpellanze e interrogazioni, rispondiamo sulla stampa o in Consiglio?"

"Se si risponde sui siti, poi si può evitare di replicare in consiglio?". E' la domanda che l'assessore comunale di Vasto Gabriele Barisano rivolge ai consiglieri comunali intervenendo sullle interrogazioni e le interpellanze che, con notevole frequenza, vengono protocollate e diffuse alla stampa prima della loro discussione nell'aula Giuseppe Vennitti del Comune di Vasto.

"Le interrogazioni e le interpellanze - scrive Barisano - sono normate dagli articoli 59 e 60 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, sono una delle possibilità che i consiglieri comunali hanno per chiedere all’amministrazione lumi in riguardo alle scelte e alle decisioni prese.

In qualità di assessore ai rapporti con il consiglio comunale - prosegue l'assessore -, ritengo che siano uno strumento fondamentale e democratico, che va dibattuto durante lo svolgimento del consiglio comunale, in modo da dare la possibilità a chi interroga e a chi risponde di spiegare le questioni poste".

Nella sua nota Barisano sottolinea come "capita sempre più spesso che le interrogazioni, prima ancora che arrivino sul tavolo di chi dovrebbe rispondere, appaiano sui siti e sui media locali, come se la cosa fondamentale non sia il merito dell’interrogazione ma solo dimostrare di averla fatta.

Nulla da eccepire con i media locali, fanno solo il loro dovere di giornalisti, le mie perplessità sono rivolte ai consiglieri, ovviamente è una scelta legittima che rispetto, ma non condivido, anche perché fa sorgere un dubbio, bisogna rispondere in consiglio, come prevede il regolamento o bisogna rispondere a mezzo stampa? Se si risponde sui siti, poi si può evitare di replicare in consiglio?

Continuo a credere che l’aula consiliare sia il luogo deputato ad affrontare le questioni. Il confronto democratico dentro le istituzioni è il sale della democrazia".