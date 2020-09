Al "Mattioli" di San Salvo si riflette sui diritti negati

L’adesione alle due iniziative congiunte Libriamoci e #ioleggoperché è ormai una costante per l’IIS Mattioli di San Salvo. Quest’anno l’obiettivo di arricchire la scuola con i libri e di promuovere la passione per la lettura tra gli studenti si rafforza con la collaborazione della Scuola Media “Salvo d’Acquisto”.

La proposta culturale, rivolta all’intera cittadinanza, è articolata in una serie di incontri di lettura antimeridiani presso le librerie della città, dove scrittori e docenti proporranno a studenti e cittadini percorso sulla tematica dei “Diritti Negati”, al fine di promuovere la riflessione sui diritti umani e lo sviluppo di una coscienza civile attenta ai valori del rispetto e della solidarietà.

L’iniziativa vivrà il suo momento conclusivo nella mattinata di sabato 28 ottobre in piazza San Vitale, per un evento-concerto che vedrà Stefano Barbati e Marco Di Blasio accompagnare il cantautore di origini genovesi Federico Sirianni, vincitore di numerosi premi (Recanati, Bindi e Lunezia Doc tra gli altri) e autore del bel diario “L’uomo equilibrista”. Sarà proprio con alcuni aneddoti presenti in questo volume che gli alunni della Salvo D’Acquisto proporrano il reading di apertura del concerto.

Di seguito il programma dettagliato dell’iniziativa:

Sabato 21

Cartolibreria Fabrizio > legge Simona Andreassi

Centro culturale Aldo Moro > legge Domenico Di Stefano

Lunedì 23

Cartolibreria dello Stadio > legge Pietro Lalla

Martedì 24

Libreria Herzog > legge Oriana Guarino

Mercoledì 25

Cartolibreria Coccinella > legge Oriana Guarino

Giovedì 26

Cartolibreria Carta e Penna > leggono Anna Santoro e Mirna Salvatore

Venerdì 27

Cartolibreria Il Papiro > Legge Raffaella Zaccagna

Sabato 28

CONCERTO CONCLUSIVO - Piazza san Vitale - dalle 11.00 -13.00

FEDERICO SIRIANNI con STEFANO BARBATI e MARCO DI BLASIO

Reading di alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado “Salvo d’Acquisto” di San Salvo

Ricordiamo inoltre che l’iniziativa #ioleggoperché dal 21 al 29 ottobre prevede la possibilità di acquistare, presso le librerie convenzionate con il Mattioli (Herzog Book Bar e Cartolibreria Carta e Penna), dei libri che verranno donati alla biblioteca scolastica con una quota raddoppio da parte degli editori [LEGGI]