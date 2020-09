"I lavoratori non ti vogliono", così si concludeva la nota della Confederazione Cobas Chieti-Vasto sull'imminente arrivo di Matteo Renzi a San Salvo [LEGGI]. La replica del Pd locale non si fa attendere:

"Al Pd di San Salvo sta a cuore il destino dei lavoratori – scrive il circolo sansalvese – Al Pd di San Salvo sta a cuore il destino di un’importante fabbrica per il Vastese e per l’Abruzzo. Al Pd di San Salvo sta a cuore il futuro dei nostri figli. Al Pd di San Salvo sta a cuore il futuro del lavoro. Ci siamo battuti affinché Il Treno dell’Ascolto facesse tappa a San Salvo e unitamente ai vertici regionali ci siamo riusciti. La nostra città è tra le 20 che il segretario nazionale Matteo Renzi ha visitato e che visiterà nei giorni a seguire. Il lavoro era ed è tra le priorità del nostro fare. E la visita di Matteo Renzi ad un’eccellenza abruzzese non può non essere considerata positiva. A chi non l’accoglie positivamente rispondiamo che non ha a cuore il futuro della propria città".