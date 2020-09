Mado Gas San Gabriele: "Questo gruppo puÃ² togliersi delle soddisfazioni"

Nella prima partita del campionato di serie C è arrivata una sconfitta in trasferta ma in casa Mado Gas San Gabriele si respira comunque aria di serenità. Coach Peppe Del Fra sa che questa sarà una stagione lunga e tutti sono ben concentrati sugli obiettivi da raggiungere: la salvezza, possibilmente tranquilla, nel massimo campionato regionale e l'accesso alle finali nazionali under 18, sfiorato lo scorso anno, previo successo nel torneo regionale di categoria.

Sulla partita di sabato scorso e su quelle che verranno pesa l'infortunio di Noemi Scotti, palleggiatrice titolare che sarà costretta a stare lontana dal campo per qualche settimana. Toccherà a Giulia Di Tullio, classe 2002, sostituirla in cabina di regia e alle sue compagne più esperte aiutarla a calarsi nel ruolo velocemente e senza troppe apprensioni.

Su questi e su tanti altri aspetti, evidenziati nel corso della sfida di sabato sera a Nereto, Del Fra e la sua squadra hanno iniziato a lavorare già da ieri sera così da preparare al meglio il prossimo appuntamento in campionato. Domenica 22 ottobre alle 18, alla palestra del Centro Sportivo San Gabriele arriverà l'Arabona, formazione tra le più forti del campionato di serie C.

Non sarà semplice riuscire a conquistare un risultato positivo ma la squadra vastese dovrà porsi nell'ottica di una crescita costante ben sapendo che l'impegno in serie C deve essere considerato come un importante banco di prova per far crescere un gruppo completamente formato da ragazze under 18 che poi dovranno farsi trovare pronte nell'affrontare il campionato di categoria.

Alla ripresa degli allenamenti abbiamo intervistato l'allenatore Peppe Del Fra e le giocatrici Giada Russo e Giorgia Di Croce [GUARDA IL VIDEO]