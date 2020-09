Riparare le buche: appaltati i lavori per via San Sisto, via Madonna dell’Asilo e via Aborato

Rattoppare le buche di via San Sisto, via Maddalena, via Madonna dell'Asilo e via Alborato. Con questo scopo il Comune di Vasto ha appaltato i lavori alla cooperatica Consorzio stabile MARR di Sant'Antimo, in provincia di Napoli.

La gara è stata espletata "attraverso le procedure del Mepa (mercato elettronico della pubblica amministrazione)" dopo che "l'amministrazione ha ricevuto segnalazione dei cittadini, si legge in un comunicato del municipio.

"La ditta si è aggiudicata i lavori con un ribasso del 19,55% ad un prezzo complessivo di 23mila 200 euro, oltre gli oneri per la sicurezza e l’Iva. Intanto procedono in corso Europa i lavori di sistemazione da parte della ditta Sasi per il ripristino del tratto di rete fognaria, che ha subito danni a seguito delle ultime abbondanti precipitazioni, e i cui lavori si protrarranno per almeno due settimane.

“Pensiamo - commenta l’assessore ai Servizi manutentivi, Luigi Marcello - di aver dato risposta ad alcune esigenze e prevediamo di rafforzare il nostro intervento con ulteriori lavori”.