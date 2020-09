A Pescara e in Portogallo in gara gli atleti della Podistica Vasto

Nello scorso weekend la Podistica Vasto è stata doppiamente impegnata in due distinte mezze maratone, di cui una addirittura in riva all'Oceano, in Portogallo per la precisione. Gare di questo genere non sono dure come quella sulla doppia distanza, ovvero la 42 km, ma comunque esigono un'impegno ed una resistenza non indifferenti soprattutto quando il fattore climatico può essere non tanto benevolo.

È quanto accaduto ad Antonio Anniballe che ha partecipato alla mezza maratona di Lisbona. I venti atlantici non sono bastati a tenere a bada un'aria decisamente e stranamente estiva (si sono registrati picchi di oltre 30 gradi) che ha dato non pochi grattacapi ai tanti podisti giunti a correre nella capitale lusitana. Comunque tutto ciò non ha impedito all'atleta vastese di staccare un'ottimo tempo.

Fuso orario a parte, quasi nelle stesse ore, si è tenuta a Pescara la D'Annunziana che racchiude sia la 42 km che la 21 km in un'unica manifestazione. Alla mezza maratona hanno preso parte 5 atleti della Podistica Vasto: la presidente Antonia Falasca, Roberto Ialacci, Donato Romagnoli, Fabio Zara e Tonino Baccalà.

Si è trattata di una gara tutto sommato veloce,corsa quasi interamente sul lungomare, con l'unico strappo costituito dal Ponte sul Mare su cui il serpentone dei tanti runners presenti, ben 1400, ha dovuto attraversare ben 2 volte. Sorride a fine gara la presidente Falasca che sale sul gradino più basso del podio nella F40, la sua categoria, ma anche per gli altri componenti della spedizione biancorossa non sono mancate le soddisfazioni cronometriche e l'immancabile medaglia di "finisher". Podistica Vasto presente anche nelle categorie "Giovanissimi" con i fratelli Samuele e Raffaele Di Martino e Matteo e Alessia Forte. Anche per loro non sono mancati i buoni risultati e gli apprezzamenti da parte della società.

Pierpaolo Del Casale

Addetto stampa Podistica Vasto